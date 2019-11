Nieuwe uitgave van boek ‘Molens van de frontstreek’ Christophe Maertens

15 november 2019

11u06 3 Ieper In het museumcafé van IFFM werd het boek ‘Molens van de frontstreek’ van John Verpaalen voorgesteld. Het werk handelt over de geschiedenis van de molens in de Ieperse regio en de vernietiging ervan tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De auteur Johan Verpaalen werd geboren in Roosendaal in 1951. Hij was docent geschiedenis op het Da Vinci College in Roosendaal en beroepsfotograaf. De Nederlander is bestuurslid van de vzw Oostvlaamse Molens en redacteur van het tijdschrift Vlaamse Molens. In zijn boek ‘Molens van de frontstreek’ beschrijft hij het molenverleden van de Ieperse regio. In totaal waren er in de streek 140 wind- en watermolens te vinden, waarvan de helft al was verdwenen voor WO I. Bij het begin van de oorlog werkten de Duitsers bijna alle nog rechtstaande molens tegen de vlakte. “Molens hadden immers een strategisch belang”, aldus de auteur. “Ze konden dienen als mikpunt voor vijandelijke artillerie en ze werden gebruikt als uitkijkpost. Bovenop de kuip van stenen molens werden soms mitrailleurs of afweergeschut geplaatst.”

‘De Groote Oorlog’

Het boek verscheen in een eerste druk in 1995 bij uitgeverij De Klaproos. “Het boek raakt in geen tijd uitverkocht”, klinkt het bij de voorstelling van het boek. “De nu uitgegeven vernieuwde uitgave is eigenlijk een geheel nieuw boek.” De eerste druk telde 190 pagina’s, terwijl er dat nu 320 zijn. Ook het aantal afbeeldingen is fel toegenomen. “In de tweede druk komt de geschiedenis aan bod van diverse molens die al voor 1914 uit het landschap verdwenen. Natuurlijk is ‘de Grote Oorlog’ nog altijd een belangrijk thema, alleen wordt de molengeschiedenis van de regio nu aanmerkelijk breder opgevat.

Ieper

“Het grootste verschil zal de lezer bemerken bij het hoofdstuk over de stad Ieper. In een eerste druk bestond dat uit slechts 4 pagina’s, terwijl dat er nu 29 zijn.”