Nieuwe uitbaters voor Kip en Poulet Christophe Maertens

14 oktober 2019

21u37 3 Ieper Het restaurant Kip en Poulet in de Boterstraat in Ieper krijgt nieuwe eigenaars. Mathias Hennin neemt vanaf 6 november de fakkel over.

In september 2018 hebben Ulla en Dominique Masselis het eethuis Kip en Poulet uit de grond gestampt. Hun pand werd volledig heringericht. “Klein maar gezellig ingericht, met de heerlijke warme sfeer van hun halfopen keuken”, zegt Dominique. “We creëerden een eigen kaart met allerhande kippengerechten, gegrild aan het spit. Alles werd vers bereid, met veel liefde klaargemaakt en met evenveel uitstraling geserveerd aan de klanten.”

“Het was hard werken en we leerden veel mensen kennen waarvan er zelfs vrienden werden”, zegt Dominique. “Maar het was ook een jaar van nieuwe ervaringen opdoen en uitdagingen aangaan. Het was heel leerrijk, maar de combinatie met onze vaste job werd te zwaar. Sinds de inbraak in onze privéwoning werd het heen en weer rijden van meer dan 100km per dag een sleur. Maar met een opvolger zoals Mathias zien ze een mooie verderzetting van Kip en Poulet. We wensen de nieuwe uitbaters veel succes.”

De nieuwe uitbater wordt Mathias Hennin, afkomstig van Langemark en nu woonachtig te Ieper. Hij neemt vanaf 6 november de zaak over. Mathias heeft zijn studies restauranthouder gedaan in de Groene Poort in Brugge. Hij was 5 jaar aan het werk in Domein De Vossenberg, in combinatie met kok aan huis. Daarna heeft hij 2 jaar restaurant De Zege in Boezinge uitgebaat. Hennin was al een tijdje op zoek naar een kleinere instapklare zaak. “Als klant kwam ik in contact met de zaakvoerders en nu worden de rollen omgedraaid”, zegt hij. “Het concept zal behouden blijven, de kip en ribbetjes blijven centraal, maar ik zal er een eigen touch aan geven. Daarnaast zorg ik voor lekkere dessertjes, met een mogelijke uitbreiding naar tearoom tijdens de namiddag.” De zaak zal vanaf nu nieuwe en langere openingstijden krijgen.