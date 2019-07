Nieuwe turnhal in Ieper opent binnenkort de deuren Christophe Maertens

09 juli 2019

17u19 4 Ieper De gloednieuwe turnhal, die werd aangebouwd aan sporthal 2 in Ieper, opent binnenkort de deuren. “De bouw duurde ongeveer een jaar en de kostprijs bedraagt 3,6 miljoen euro”, zegt het stadsbestuur.

In maart 2108 begonnen de werken van de nieuwe turnhal op de sportsite van de Leopold III-laan in Ieper. De werken zijn nu bijna gedaan en de turnhal zal binnenkort de deuren openen. De grote turnhal van 1.000 vierkante meter is bedoeld voor artistieke en ritmische gymnastiek, tumbling en trampoline. Scholen, turnclubs en sportkampen mogen gebruik maken van de hal, waar alleen gediplomeerde coaches of leerkrachten les kunnen geven. Er zijn vier kleedkamers en douches voor turners. Er is ook een kleuter- en een polyvalente turnhal te vinden en een aparte blok voor buitensporters. De kostprijs van het geheel bedraagt 3,6 miljoen euro, waarvan 350.000 euro voor turntoestellen.