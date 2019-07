Nieuwe tattoo- en piercingstudio in centrum van Ieper Christophe Maertens

13 juli 2019

14u49 0 Ieper



Het koppel Amber B. Cash (25) en Carl Jose (38) openden een tattooschop in de De Stuersstraat in Ieper. “Ik ben afkomstig uit de regio en daarom komen we naar hier”, zegt Amber B. “Steden als Kortrijk zijn een beetje verzadigd van de tattooshops, maar in Ieper is er nog wat ruimte.”

Amber B. Cash leerde de stiel bij Cindy Frey in Kortrijk, waar ze 2,5 jaar werkte. Ook haar partner Carl is geen neofiet in het wereldje van de tatoeëren. De dertiger heeft al meer dan acht jaar ervaring in de sector. Carl werkte eveneens in Kortrijk, maar ook in Fuerteventura op de Canarische Eilanden. “Momenteel wonen we in Bellegem”, aldus het koppel. We hadden al langer plannen om een eigen zaak te beginnen, maar in bijvoorbeeld Kortrijk is dat niet eenvoudig. Er zijn daar al te veel tattooshops. Hier in Ieper valt dat nog mee.” De naam van hun zaak is ‘Sacred Heart’. “Het heilig hart is een traditionele tattoo en het klinkt positief. We zijn gespecialiseerd in fine line tattooing, waarbij we werken met fijne lijnen. We bieden uitsluitend ontwerpen op maat aan.” Sacred Heart Tattoos is open van dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 19 uur. Meer info via sacredhearttattoos@outlook.com, 0478/012483.