Nieuwe seizoenbrochure CC Het Perron Christophe Maertens

26 juni 2019

17u40 0 Ieper De Ieperse cultuurliefhebber zal er al wel een zien liggen hebben: de nieuwe brochure van Cultuur Centrum Het Perron in Ieper. Daarin is de programmatie van het komende seizoen te vinden. We pikken er enkele namen uit.

Op 22 oktober zijn Jan Douwe Kroeske en Jan Hautekiet te gast, die samen met onder meer Johannes Verschaeve en Roland Van Campenhout het verhaal komt doen van de 2 meter sessies. Het wordt het verhaal van meer dan 30 jaar leuke herinneringen aan het succesvol concept. Op 16 november vertellen muzikant/presentator Mario Goossens en muzikant/regisseur Karel Van Mileghem het verhaal van de helende kracht van muziek. Paradise City brengt een amalgaam van getuigenissen, muziekgeschiedenis, filmisch impressies van wereldsteden en vooral veel muziek. In januari volgend jaar komt Herman van Veen in het Perron zijn 75ste verjaardag vieren. Raymond van het Groenewoud doet op 14 maart hetzelfde, maar dan voor zijn 70ste verjaardag. Andere namen op het programma zijn onder meer Guido Belcanto, Zap Mama, NTGent, Axelle Red, Lieven Scheire, Novastar en Stef Kamil Carlens. Het CC organiseert ook enkele klassieke concerten, een theaterreeks en een jazzreeks. Meer info via www.hetperron.be.