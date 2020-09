Nieuwe namen programma Het Perron: Begijn Le Bleu en Xander De Rycke Christophe Maertens

13u09 0 Ieper CC Het Perron in Ieper heeft enkele nieuwe namen toe kunnen voegen aan het najaarprogramma: komieken Begijn Le Bleu en Xander De Rycke.

“Omdat heel wat voorstellingen die gepland stonden voor het najaar van 2020 nu even niet kunnen doorgaan”, klinkt het bij Het Perron. “Daarom blijven we zoeken naar nieuwe frisse artiesten om het cultuurseizoen wat leven in te blazen.” Op 28 oktober werd Begijn Le Bleu aan het programma toegevoegd. De komiek komt een try-out geven van zijn nieuwe show ‘Zeg dat nog een keer’. Op woensdag 25 november is het dan de beurt aan Xander De Rycke. “Geïnspireerd door het vreemde jaar 2020, bokste hij een nieuwe show ineen. In de tijdelijke comedyshow ‘Uitgerust & Immuun’ deelt hij zijn ervaringen over de COVID-19-pandemie en de lockdown in ons land.”