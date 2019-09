Nieuwe laag asfalt voor Vanderghotelaan Christophe Maertens

16 september 2019

13u20 0 Ieper De Vanderghotelaan in Ieper, de straat die het Minneplein met het Sluispad en verderop de Werfstraat verbindt, krijgt een nieuwe asfaltlaag.

“Deze week begint de firma Maes Adiel met werkzaamheden in de Vandergothelaan in Ieper”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune. “De straat wordt door veel fietsers gebruikt. De bestaande asfaltlaag wordt afgefreesd en er wordt een nieuwe toplaag asfalt voorzien.” In een eerste fase worden goten aangelegd en de boordstenen vernieuwd . Tijdens die fase blijft de weg berijdbaar. Een tweede fase is het wegdek affrezen, ook dan blijf de weg berijdbaar. Wanneer daarna het wegdek wordt geasfalteerd, is de weg niet berijdbaar.

De voetpaden blijven altijd vrij. Voetgangers en mensen met de fiets aan de hand kunnen altijd door. Als het weer het toe laat, zullen deze werken gedaan zijn tegen 27 september.