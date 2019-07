Nieuwe klachten tegen hondenfokker die na faillissement opnieuw begon Christophe Maertens

08 juli 2019

18u27 0 Ieper Kort nadat de uitbater van hondenfokkerij Poezelhoeve failliet werd verklaard, begon hij onder de naam Just Baby Dogs opnieuw met het te koop aanbieden van honden. Zaakvoerder M.V. verscheen al eerder voor de rechter voor inbreuken tegen dierenwelzijn, maar trekt zich daar blijkbaar niets van aan. “We gaan daarom een beroepsverbod vorderen als hij opnieuw voor de rechter komt”, aldus het parket.

M.V., de uitbater van hondenkwekerij Poezelhoeve stond eerder al voor de rechter voor inbreuken op de wetgeving voor dierenwelzijn. Die werden vastgesteld tijdens een inspectie in 2015. Er waren toen ook problemen met de huisvesting van de honden. Later ging M.V. persoonlijk failliet met de Poezelhoeve. “In september moet de man zich opnieuw verantwoorden voor inbreuken die voor zijn faillissement plaatsvonden”, zegt parketwoordvoerder Johan Lescrauwaet. Het parket zal de rechter vragen de beklaagde een verbod op te leggen nog honden te kweken. M.V. richtte na zijn persoonlijk faillissement immers de vennootschap Just Baby Dogs op. Ook dat is een hondenfokkerij op hetzelfde adres zoals de Poezelhoeve. Het parket bevestigt dat er tegen de nieuwe zaak al processen-verbaal zijn opgesteld. Er zijn mensen die M.V. verwijten een broodfokker te zijn, wat wil zeggen dat er wordt gekweekt voor het geld en niet zo nauw wordt gekeken naar de gezondheid van de dieren. Iepers schepen van Dierenwelzijn Ives Goudeseune (sp.a) zegt dat de stad al verschillende meldingen kreeg, maar niet veel kan doen. De bevoegdheid ligt immers bij de politie en de dienst dierenwelzijn. De schepen waarschuwt wel tegen broodfokkers.

“Zo’n hondenkwekerijen zijn alleen uit op winstbejag en nemen het niet nauw met dierenwelzijn. Pas na een tijdje merk je dat de pup ziek wordt, ziekelijk blijft of gedragsproblemen begint te vertonen.”

Een broodfokker herken je omdat hij altijd meer dan twee rassen verkoopt en altijd pups ter beschikking heeft, terwijl een goede kweker pas af en toen een nestje heeft. Bij een broodfokker stap je na vijf minuten al buiten met een hond. Vaak krijgt de koper de papieren en het paspoort pas na aankoop om dan te merken dat er iets niet klopt of te zien dat de pup uit het Oostblok komt. Informeer ook hier vooraf grondig. Ga na of de kennel een erkenning heeft. Let ook op met hobbykwekerijen, ook hier is misbruik niet uitgesloten. Een dierenarts kan hier zeker ook advies over geven.

“Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een hond of kat uit het dierenasiel. Zo bezorg je deze dieren een mooie thuis. De mensen van het asiel zullen je de nodige raad en advies geven. Wie een kat uit het asiel adopteert, krijgt meteen een gesteriliseerd en gevaccineerd dier.” Meer info op www.dierenasielieper.be.

Wie vermoedens heeft over wanpraktijken rond dierenwelzijn kan dit melden bij de lokale politie op 057/23.05.00 of online aangifte doen via het meldpunt van de dienst Dierenwelzijn van het Vlaamse Gewest op www.lne.be/meldpunt-verwaarloosde-of-mishandelde-dieren.