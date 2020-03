Nieuwe gevallen van corona, ook leerling die al in thuisisolatie zat, blijkt besmet Christophe Maertens Maxime Petit

09 maart 2020

13u22 20 Ieper Er zijn nieuwe besmettingen vastgesteld bij familieleden van leerlingen van de Ieperse scholengroep Sint-Maartensscholen. Ook een leerling, die al in thuisisolatie zat, blijkt besmet.

Sinds vorige week blijven een leerling van de Heilige Familie en een leerling van het College in Ieper thuis, nadat bij hun moeder een besmetting met het coronavirus werd vastgesteld. De afgelopen dagen zijn nieuwe besmettingen vastgesteld bij gezinsleden van leerlingen. Afgelopen weekend testte ook een leerling van het college positief, die al sinds vorig week in thuisisolatie zat. Alle leerlingen van wie bij een gezinslid het virus is vastgesteld, verblijven eveneens in quarantaine. Ook al blijken ze geen drager van het virus te zijn, toch moeten ze twee weken thuis blijven. De lessen vinden gewoon plaats, leerlingen die geen symptomen vertonen kunnen naar school gaan. De scholengroep volgt het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Op de overheidswebsite www.info-coronavirus.be wordt alle nuttige informatie over het coronavirus verzameld.