Nieuwe dokter op de Spoedafdeling Jan Yperman Ziekenhuis Christophe Maertens

21 november 2019

10u32 0 Ieper De spoedafdeling van het Jan Yperman Ziekenhuis kent een nieuwe arts: dokter Steffen Westelinck.

“Sinds deze maand wordt de spoedafdeling van het JYZ versterkt door dokter Steffen Westelinck”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne. “Hij studeerde af als arts aan de UGent en specialiseerde zich in Urgentiegeneeskunde in het UZ Gent, ZNA Middelheim, Stuivenberg, Jan Palfijn, OLV Aalst en AZ Sint-Lucas. We heten hem welkom in ons ziekenhuis.”