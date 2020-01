Nieuwe dirigent moet verjonging bij Koninklijk Sint-Niklaasmannenkoor verderzetten LBR

05 januari 2020

17u09 7 Ieper Het Koninklijk Sint-Niklaasmannenkoor Ieper is 2020 gestart met een nieuwe dirigent. Benjamin Luyckx (34) moet de verjonging van het koor verderzetten. De zingende mannen kunnen ook terecht in een nieuwe stek, tegenover de kathedraal.

Sinds 1942 vormt een zingende groep mannen een vaste waarde in het Ieperse koorlandschap. “We dragen plezier beleven hoog in het vaandel”, zegt bestuurslid Brecht Vangheluwe. “Het koor werd opgericht door een aantal jonge mannen tijdens de donkere oorlogsjaren, toen er weinig of geen ontspanningsmogelijkheden waren. Ze hielden allemaal van klassieke muziek. Ze verzorgden vanaf het begin de diensten in de Sint-Niklaaskerk. Bezieler was André Moerman, een begenadigd muzikant. Later werd het koor overgenomen door zijn jongere broer Hendrik. Doorheen de jaren heeft het koor een sterk repertoire uitgebouwd en is het palmares indrukwekkend: optredens voor de Gewestelijke Radio-omroep, meerdere radio- en televisiemissen, de muzikale omlijsting tijdens het pausbezoek, koorreizen naar Noord-Frankrijk, Nederland, Duitsland, Engeland en Hongarije, de jaarlijkse opluistering van de speciale Last Post op 11 november, eigen concerten,...”

Nieuwe wending

“Hendrik Moerman heeft het dirigeerstokje tientallen jaren stevig in de hand gehouden. Hij was de belichaming van het Koninklijk Sint-Niklaasmannenkoor Ieper. In 2013 nam Bastijn Steelandt als jonge dirigent het dirigeerstokje over. Bastijn breidde het repertoire uit met verfrissende werken, en gaf het koor een nieuwe wending. Door een andere professionele uitdaging was zijn fucntie als dirigent niet meer combineerbaar met zijn andere engagementen. Daardoor zijn we in november 2019 beginnen zoeken naar een nieuwe dirigent. We zijn Bastijn dankbaar voor zijn verwezenlijkingen”, gaat Brecht verder.

Verjonging

De nieuwe dirigent is Benjamin Luyckx (34), organist van de kathedraal van Sint-Maarten en Sint-Niklaas. “Benjamin studeerde orgel aan het Lemmensinstituut in Leuven en behaalde er in 2011 het diploma Master of Arts in de Muziek voor orgel. Ook is hij dirigent van het Sint-Janskoor en het koor van OLV Middelares. Benjamin kijkt ernaar uit het Koninklijk Sint-Niklaasmannenkoor Ieper verder uit te bouwen als echt kathedraalkoor. Bovendien wil hij de vernieuwing en verjonging van het koor verderzetten en regelmatig met het koor optredens buiten de kerk geven.”

Nieuw lokaal

Verder heeft het Koninklijk Sint-Niklaasmannenkoor Ieper ook een nieuw lokaal. “Na tientallen jaren een vaste stek in het voormalig parochiaal centrum van de Sint-Niklaaskerk in het Appèlstraatje in Ieper, zijn we verhuisd naar de Sint-Maartenskring in de Lange Meersstraat 26, tegenover de kathedraal.”

Nieuwe leden die het koor willen vervoegen, zijn altijd welkom op een van de repetities vanaf 15 januari op woensdagavond van 19 tot 20.30 uur in de Sint-Maartenskring of ze kunnen contact opnemen met Brecht Vangheluwe via brechtvangheluwe@hotmail.com of op 0487/48.42.51.