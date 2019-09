Nieuwe directeur verwelkomt leerlingen met een ‘highfive’ Christophe Maertens

02 september 2019

16u15 0 Ieper In de Vrije Basisschool De Capucienen in Ieper rolde nieuwe directeur Stijn Dujardin voor de leerlingen de rode loper uit. De meer dan 500 kinderen kregen een ‘highfive’ van hun nieuwe directeur.

“Het is al een aantal jaren kantje-boordje, maar dit jaar is het zover”, zegt Stijn Dujardin. “Het schooljaar start meteen met 500 leerlingen. In de loop van het schooljaar komen daar sowieso nog heel wat piepjonge peuters bij.”

De kinderen werden maandag ontvangen door de nieuwe directeur, de juffen en de meesters. Die droegen allen een hoed met daarop een pluim. “Dit jaar werkt de school rond ‘een pluim op je hoed’, want vele pluimen maken sterke vleugels”, zegt de directeur. “Het eerste pluimen zijn voor ons team. Van kinderverzorgers tot leerkrachten, van klusjesman tot onderhoudsmensen, van secretariaats- tot opvang- en reftermedewerkers.”