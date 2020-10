Nieuwe coronamaatregelen voor restaurants en cafés: Ieperse horeca vreest lange winter Christophe Maertens

08 oktober 2020

20u35 0 Ieper Chris Bevernage, uitbater van onder meer Les Halles in Ieper, mag volgens de nieuwe coronaregels zijn café-restaurant tot 1 uur openhouden, maar de horecaman zal toch de deuren sluiten om 23 uur. Hij doet dat uit solidariteit met zijn collega’s. “Beter dat de maatregelen nu weer verstrengen dan opnieuw een volledige lockdown.”

Chris Bevernage van Les Halles op de Grote Markt in Ieper houdt rekening met zijn collega-café-uitbaters. “Wij zijn zowel restaurant als café en kunnen dus in principe tot 1 uur ’s nachts openblijven. Uit solidariteit met de collega’s kan ik dat echter niet maken”, zegt Chris. “Er zijn cafés in Ieper die pas in de latere uren klanten over de vloer krijgen. Het kan niet de bedoeling zijn dat die mensen vanaf 23 uur allemaal naar hier komen.” Wie op dat moment nog zit te eten in Les Halles moet niet vrezen zijn of haar eten naar binnen te zullen moeten schrokken. “We laten onze restaurantbezoekers plaatsnemen in het achterste gedeelte van de zaak en op de bovenverdieping. De mensen kunnen rustig hun maaltijd afwerken.”

Geen groepen meer

Chris Bevernage heeft begrip voor de beslissing van de regering. “Veel jonge mensen nemen het wat minder nauw met de regels als ze een pintje hebben gedronken – hoe waren we zelf als we jong waren – en dat gebeurt vaak na 23 uur”, aldus de cafébaas. “Het is trouwens beter dat we de maatregelen nu verstrengen dan dat we opnieuw in een volledige lockdown moeten gaan.” Desalniettemin kijkt de horecaman met een bang hart naar de winter. “We moeten eerlijk zijn: wij hebben geen slechte zomer achter de rug. Het was niet zoals andere jaren, maar toch. We kregen heel wat binnenlandse toeristen over de vloer. Voor de komende maanden zie ik het echter somber in. Nu al komt er tijdens de week geen kat naar het museumcafé (Bevernage baat ook die zaak in de Lakenhallen uit, nvdr.). Winstgevend is dat in ieder geval niet. En in mijn derde zaak, Dépot in de Menenstraat, mis ik dan weer de groepen die niet meer komen.”

Als het zo verder gaat, vrees ik dat de cafécultuur helemaal zal verdwijnen. Mensen gaan gewoon thuis blijven en daar een glaasje drinken Tom Claus, uitbater van café De Oude Veemarkt

Tom Claus van café De Oude Veemarkt spreekt van een financiële ramp. “Mijn klanten komen vooral naar hier in de latere avonduren en ik vrees dat er niet veel meer zullen overblijven als ik om 23 uur al moet sluiten”, aldus de cafébaas. “De overheid slaat ons plat met onduidelijke cijfers, zonder een onderscheid te maken tussen regio en leeftijd. Hier in Ieper valt het aantal besmettingen nog mee in vergelijking met Brussel of Antwerpen. Toch worden we over dezelfde kam geschoren, iets wat ik niet correct vind. De regering zou dat toch anders moeten aanpakken.” Tom Claus zegt dat hij hoofdzakelijk altijd dezelfde mensen over de vloer krijgt. “Toeristen komen er bij mij, we zijn eigenlijk een bubbel op onszelf. Als het zo verder gaat, vrees ik dat de cafécultuur helemaal zal verdwijnen. Mensen gaan gewoon thuis blijven en daar een glaasje drinken.”