Nieuwe brochure met alle woonpremies 2020 Christophe Maertens

05 februari 2020

08u42 4 Ieper De stad Ieper heeft een nieuwe brochure klaar waarin alle woonpremies voor dit jaar zijn opgenomen.

Aan de snelbalie van AC Auris of bij de dienst Toerisme kun je een nieuwe brochure afhalen waarin alle woonpremies in Ieper zijn opgenomen. Het gaat om de premies van de stad, de Vlaamse overheid, Vlaamse energielening, verminderde onroerende voorheffing, federale tegemoetkomingen,... Het boekje kan ook digitaal worden geraadpleegd via de website van de stad. Mensen die dat willen, kunnen een afspraak maken met de dienst Wonen, waar ze persoonlijk advies kunnen krijgen.