Nieuwe afdelingsvoorzitter voor zowel parket als rechtbank in Ieper Christophe Maertens Lieven Samyn

09 maart 2020

11u55 0 Ieper Zowel het parket als de rechtbank in Ieper hebben een nieuwe afdelingsvoorzitter.

Sinds 1 maart is bij de rechtbank van Ieper afdelingsvoorzitter Rik Verstraete met pensioen. Zijn plaats als afdelingsvoorzitter werd ingenomen door rechter Kristof Vulsteke, die ook onderzoeksrechter is. Rechter Karlien Ververken, die in het verleden nog bij het parket in Kortrijk werkte, wordt persrechter. Ook bij het Ieperse parket vonden verschuivingen plaats. Daar werd Johan Lescrauwaet afdelingsvoorzitter, nadat procureur des Konings Christine Durieu op pensioen ging. Durieu werd in 2007 de eerste vrouw van Vlaanderen die procureur werd. In die tijd waren de plaatselijke rechtbanken nog afzonderlijke afdelingen, terwijl er nu een West-Vlaamse rechtbank bestaat, met daarbij lokale afdelingen, zoals Ieper en Kortrijk. Ook bij het parket geldt eenzelfde regeling. Het is echter de vraag of kleinere rechtbanken zoals Ieper en Veurne zullen blijven bestaan.