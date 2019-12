Nieuw zwembad zal 14 miljoen euro kosten: “We bekijken ook of een openlucht zwembad een mogelijkheid is” Christophe Maertens

03 december 2019

17u31 3 Ieper Een van de meest opvallende zaken in het meerjarenplan is de investering van 14 miljoen euro in het nieuwe zwembad. “De huidige staat van het overdekte zwembad dwingt ons hier meteen werk van te maken”, zegt burgemeester Emmily Talpe.

“Uit een haalbaarheidsstudie is gebleken dat een nieuw zwembad een financieel meer verantwoorde optie is dan een kostelijke renovatie”, zegt burgemeester Talpe. “Er is echter nog veel onduidelijkheid over het nieuwe zwembad”, reageert raadslid Dieter Deltour (CD&V). De gewezen schepen van Sport vraagt zich af of de meerderheid nu ook werk zal maken van een openluchtzwembad. “Burgemeester Emmily Talpe heeft jaren gepleit voor een openluchtzwembad. Ik ben daar altijd voorzichtig mee geweest. Ik heb aan het oude open zwembad goede herinneringen, maar met nostalgie maak je geen beleid. Een open zwembad kost te veel en met dit Belgisch weer kun je er ook niet vaak in zwemmen. Ook al is een open zwembad verlieslatend, u vindt het een dienst aan de bevolking. Nu hebt u alle troeven in handen om dit te realiseren. De Ieperling verwacht dit van u en zou eigenlijk met niets minder tevreden mogen zijn.”

“We bekijken nog of een openluchtzwembad kan gekoppeld worden aan het overdekte zwembad”, reageert burgemeester Talpe.

Glijbanen en welness-toestanden

“Dat er een nieuw zwembad gerealiseerd moet worden, was voorspelbaar”, zegt Nancy Six (Vlaams Belang). “Er zijn de voorbije jaren al heel wat oplapwerken gebeurd. Alleen is het voor ons niet duidelijk welk soort zwembad het stadsbestuur voor ogen heeft. We kunnen alleen maar hopen dat het geen zwembad zal worden met glijbanen en wellness-toestanden, maar een bad waar zwemmers hun sport op een comfortabele manier kunnen beoefenen.”

“Als we een olympisch zwembad kunnen bouwen, zetten we Ieper op de kaart als het centrum van de zwemsport en knopen we opnieuw aan bij dat glorierijke en nostalgische verleden in het gewezen open zwembad”, pikt sp.a-gemeenteraadslid Evelyn Bouchaert in.

Nieuwe tarieven

Ondertussen wordt zwemmen in Ieper wel duurder. “Het tariefreglement bestaat als sinds 2003”, legt schepen van Sport Patrick Benoot uit “Ondertussen moeten we steeds meer investeren en onderhouden. De uitgaven zijn gestegen, de inkomsten niet. We kennen ook geen onderscheid tussen bewoners en niet-bewoners, terwijl alleen de bewoners belastingen betalen.” Vanaf 1 september gelden daarom nieuwe tarieven. “We zetten in op de jeugd en trekken de leeftijd voor gratis zwemmen op van tot 4 naar 6 jaar. Ook -12-jarigen komen er beter uit dan in de omringende steden en gemeenten. We houden rekening met andersvaliden en laten hun begeleider gratis binnen. Om misbruiken een halt toe te roepen, schaffen we abonnementen af en vervangen we ze door een vijftigbeurtenkaart. Voor de grootgebruikers gaan we nog nadenken over een extra kortingssysteem.”