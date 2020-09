Nieuw-Zeelandse ambassadeur Gregory Andrews voor laatste keer te gast bij Last Post: “Hij was ons genegen” Christophe Maertens

10 september 2020

19u39 1 Ieper Nieuw-Zeelands ambassadeur Gregory Andrews heeft voor hij terug naar zijn land vertrekt afscheid genomen van de Westhoek en dan vooral van de Last Post. “Hij heeft veel gedaan voor ons”, zegt Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association.

Gregory Andrews was in de loop van zijn ambtstermijn in België regelmatig te gast op de Last Post. “Gregory was ons heel genegen”, zegt Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association. “We hebben altijd goed kunnen samenwerken.” De ambassadeur kreeg een ets als afscheidsgeschenk. “Ook voor mij persoonlijk was het afscheid nemen” aldus de voorzitter, “maar dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt met een ambassadeur. Eenmaal je ze goed begint te kennen, keren ze terug naar hun land. Het zal dus even wennen zijn met de opvolger van Gregory Andrews, maar ik ben ervan overtuigd dat het opnieuw tot een goede samenwerking zal komen.”

Andrews deed ook enkele andere plaatsen in de Westhoek aan, zoals Peace Village in Mesen. “De voorbije 4 jaar konden we de samenwerking met Nieuw-Zeeland verder versterken en we hopen dat ook te kunnen doen met zijn opvolger. En wat kan je betere meegeven aan iemand die het land verlaat dan een mand met streekbieren”, zegt directeur Matti Vandemaele.