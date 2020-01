Nieuw vakantiehuis Echo Lodge in Hollebeke: een mix van natuur en architectuur Christophe Maertens

30 januari 2020

13u37 0 Ieper Langs de Eekhofstraat in Hollebeke is een nieuw vakantiehuis geopend: Echo Lodge. “Het gebouw is een toonbeeld van strakke, hedendaagse architectuur, dat werd opgetrokken uit duurzame, natuurlijke materialen met een hoge recyclingwaarde.”

“Ver weg van de dagelijkse routine heerst hier rust, schoonheid en een ongedwongen sfeer”, aldus gastvrouw Inge Nollet. “Echo Lodge is de perfecte setting voor een midweek of weekendje weg met vrienden of familie of een teambuilding met collega’s. Ons gebouw heeft een capaciteit van 32 personen, die kunnen worden verdeeld over 8 slaapkamers. Elke kamer heeft een eigen badkamer. Een kamer is rolstoeltoegankelijk. Verder is de lodge uitgerust met een keuken die in connectie staat met de leefruimte, een aparte speelruimte voor kinderen, een seminarieruimte en een ondergrondse blackbox, waar de gasten een feestje kunnen houden.”

In totaal werd er vijf jaar lang aan het ontwerp en de bouw van Echo Logde gewerkt. Het pand kent een strakke architectuur en is opgetrokken uit duurzame, natuurlijke materialen met een hoge recyclingwaarde.

Land Art-installatie

“Groepen die begeleiding willen bij de catering van hun teambuilding of bij de invulling van hun weekend, kunnen bij mij terecht”, zegt de gastvrouw. “De omgeving leent zich perfect tot het uitstippelen van tal van sportieve en culturele activiteiten. Zo ligt Golf Palingbeek recht tegenover Echo Lodge en is het vakantiehuis de ideale uitvalsbasis om Rally Ieper, Gent Wevelgem en folkfestival Dranouter te beleven. In Provinciaal Domein Palingbeek kan je de veelbesproken Land Art-installatie CWRM van kunstenaar Koen Vanmechelen bezichtigen. Verder ligt Echo Lodge ook in de ideale regio om te lopen, te fietsen of te wandelen.” http://www.echolodge.be/