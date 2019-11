Nieuw ontmoetingscentrum Ridder De Stuers in Zillebeke geopend Christophe Maertens

04 november 2019

15u18 0 Ieper In Zillebeke opende het nieuwe ontmoetingscentrum Ridder De Stuers officieel de deuren. De aanbouw van OC ’t Riet kan op 1 december in gebruik worden genomen.

“Bijna 100 jaar terug werd het gebouw Ridder de Stuers in de Wervikstraat in gebruik genomen als school met drie klassen”, zegt schepen Ives Goudeseune, bevoegd voor Openbaar Domein en Gebouwen. “In al die jaren heeft het vroegere gebouw, de Stuers, zoals de Zillebekenaars het noemen, zeker een zinvolle invulling gekregen. De laatste decennia was cultuur er de hoofdzaak. Zangkoor, heemkundige kring Selebeke of het spijtig genoeg ter ziele gegane muziek hadden er hun vaste stek. Het was de startplaats voor het 11-Novembercomité in de vroege ochtend of een familiefeestje tot in de late avond. Kortom, een polyvalente zaal en een voor en door iedereen bruikbare zaal.”

Verbeteringswerken

“Niettemin kwam er sleet op de constructie”, zegt de schepen. “Eigenlijk kunnen we gewoon zeggen dat de zaal tot op de draad is versleten was. Toen we met het Cultuurcentrum onze ronde van de deelgemeenten deden, om na te zien waar verbeteringswerken konden uitgevoerd worden, zijn we in Zillebeke langsgeweest. De opsomming van alle gebreken en tekorten voor Ridder de Stuers bleken nogal uitgebreid. Van vochtigheidsproblemen tot het vervangen van de elektriciteit en aftandse toiletten. Daarom werd het idee gelanceerd binnen het Cultuurcentrum om uit te zien of er een plaats kon gevonden worden naast het OC In ‘t Riet in de Maaldestedestraat. Samen met de toenmalige schepen van Cultuur Katrien Desomer, de cultuurfunctionarissen en ikzelf als voorzitter van het CCI (Cultuurcentrum Ieper, nvdr.) werd aan de kar getrokken en geduwd om met een voorstel naar de gemeenteraad te kunnen gaan. We hadden 100 vierkante meter beschikbaar, aanpalend aan het gebouw OC In ‘t Riet. Met enige creativiteit konden we wel wat meer ruimte inpalmen. “

Stookkosten

“De balkonproblematiek in OC In ‘t Riet sleepte al een hele tijd aan. Dit deel van het gebouw mocht niet gebruikt worden uit veiligheidsoverwegingen, maar leek wel een zinvolle invulling te kunnen krijgen”, aldus Ives Goudeseune. “Uiteraard moest gedacht worden aan vluchtwegen. Ook trokken vertegenwoordigers van sommige verenigingen aan onze mouw om voldoende opslagruimte te voorzien. De boodschap was ‘wat nu in de Stuers kon doorgaan moest ook mogelijk zijn in de nieuwe Stuers’. Ik denk dat we daarin voor 99 procent geslaagd zijn. Het balkon is een mooie bruikbare ruimte geworden. De noodzaak aan een vluchtweg gaf ons de mogelijkheid om een opslagruimte te voorzien. Gezien er al toiletten aanwezig waren, was enkel nog een toilet voor mensen met een beperking te voorzien. En terwijl we bezig waren, werd het volledige dak van OC In ‘t Riet voldoende geïsoleerd wat de stookkosten zeker ten goede zal komen.”

Zorg dragen

“Ik hoop dat iedereen zorg draagt voor de nieuwe zaal Ridder de Stuers, zodat dit mooie gebouw in de prachtige omgeving van de Seelbachdreef opnieuw goed is voor de volgende 100 jaar”, besluit Ives Goudeseune. Afgelopen weekend kregen de verenigingen al een rondleiding in het OC, dat vanaf 1 december gebruikt wordt. Waarschijnlijk wordt het oude gebouw van Ridders De Stuers verkocht.