Nieuw onderzoek gaat bepalen hoe gesneuvelde soldaten uit WO I moeten opgegraven worden: “Elke archeoloog kan een skelet blootleggen, maar het zijn de details die er toe doen” Christophe Maertens

18 augustus 2020

13u50 0 Ieper Het project ‘Vermist aan het front. Archeologisch onderzoek naar vermiste militairen uit de Eerste Wereldoorlog’ krijgt een subsidie van 156.000 euro. “We willen niet alleen een overzicht geven van het geheel, maar ook een kader scheppen over hoe een soldaat moet opgegraven worden.”

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kent zes archeologische projecten subidies toe. “Archeologische opgravingen bieden ons veel gegevens, maar er is veel vervolgonderzoek nodig om alle beschikbare informatie te verwerken en tot een thema te maken”, zegt minister Diependaele.

Hill 80

Bij bijvoorbeeld archeologisch onderzoek voor een bouwproject of infrastructuurwerken blijven de resultaten beperkt tot het niveau van de vindplaat. “Maar zo missen we het bredere plaatje”, zegt archeoloog Simon Verdegem, de bezieler van het initiatief. Hij is onder andere de man achter Hill 80, de grote opgraving van een Duitse stelling in Wijtschate. Het project waaraan Simon nu gaat meewerken van de vzw Skylarcs ‘Vermist aan het front. Archeologisch onderzoek naar vermiste militairen uit de Eerste Wereldoorlog’ krijgt een subsidie van 156.000 euro. Het wil een algemeen beeld brengen over opgravingen van soldaten die het leven lieten tijdens WO I.

Aanleg A19

“Er zijn nog volop lichamen die nooit zijn gevonden. Aan Britse zijde kunnen dat er nog minstens 55.000 zijn. Aan Duitse, Franse en Belgisch zijde zijn de cijfers moeilijker te achterhalen. Vaak komen vermisten soldaten toevallig aan het licht. Tegenwoordig is daar al wat aandacht voor, maar er is een tijd geweest dat dit wel anders was, zoals bij de aanleg van de A19 bijvoorbeeld. Hoewel die weg toch door de frontstreek trekt, werden er weinig lichamen teruggevonden. We willen dat allemaal in kaart brengen. Daarnaast willen we ook een praktisch kader schetsen over hoe een soldaat in de toekomst moet opgegraven worden. Elke archeoloog kan een skelet blootleggen, maar het zijn de details die er toe doen.”

Tentoonstelling

Aan het project werken Ruben Willaert nv, Archeologie UGent, Monument Vandekerckhove, Onroerend Erfgoed en het In Flanders Fields Museum mee. “De resultaten van het onderzoek zullen later te zien zijn in een tentoonstelling in het IFFM”, besluit Verdegem.