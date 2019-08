Nieuw logo voor Sint-Jozefschool Christophe Maertens

30 augustus 2019

16u26 0 Ieper De Sint-Jozefschool aan de Meenseweg in Ieper begint het schooljaar met een nieuw logo.

“We hebben nagedacht over de visie van onze school”, zegt directeur Lieven Calis. “Daarbij kwamen vijf sleutelbegrippen naar voor: leergierig/nieuwsgierig, respect, open (school), vertrouwen en zorgzaam. Er waren stemmen die een nieuwe naam voor de school wilden zoeken, maar die behouden we. We willen blijven aanduiden dat we een katholieke school zijn, maar kinderen die bijvoorbeeld niet gedoopt zijn, zijn natuurlijk ook heel welkom.”

Het logo werd ontworpen door Stan Denuwelaere.