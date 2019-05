Nieuw leven, een nieuw Aquapark én een nieuwe Koning in De Wereld van Bellewaerde LBR

30 mei 2019

17u32 0 Ieper De Wereld van Bellewaerde is op 31 mei terug met een exclusieve blik achter de schermen van het pretpark Bellewaerde. Koning Leeuw heet je in het zesde seizoen opnieuw welkom in De Wereld van Bellewaerde, op VIER.

Koning Leeuw uit Bellewaerde zie je vanaf vrijdag 31 mei opnieuw op je televisiescherm. In het zesde seizoen van ‘De Wereld van Bellewaerde’ is te zien hoe het nieuwe Aquapark stilaan vorm krijgt. Het waterpark is de grootste investering die Bellewaerde ooit deed. De opening ervan op 1 juli een erg belangrijk moment voor het park; de zoektocht redders kan beginnen.

Na het overlijden van de Koning Leeuw, vorige zomer, wordt een nieuwe in het pretpark verwelkomd. De Koning van de jungle is hét symbool van het Ieperse park. Er is ook heuglijk nieuws bij de giraffen, want giraf Simonne is zwanger. Jaarlijks vinden duizenden bezoekers hun weg naar de Bellewaerde. In De Wereld Van Bellewaerde kan je zien wat er achter de schermen van het oudste werkende pret- en dierenpark van België gebeurt.

Het themapark telt 31 verschillende attracties. In de eerste aflevering van De Wereld van Bellewaerde zijn de werknemers druk in de weer met het klaarmaken van het park voor de opening van het seizoen. Vanaf vrijdag 31 mei is De Wereld van Bellewaerde om 20.05 uur op VIER.