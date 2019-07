Nieuw indoorrecreatiepark voor jong en oud Christophe Maertens en Erik De Block

19 juli 2019

15u37 12 Ieper Het kinderanimatiebedrijf Kostumation opent binnenkort een indoorrecreatiepark in Elverdinge.

Het bedrijf Kostumation steunde tot nu op twee pijlers: een theaterbureau en kinderanimatie. “Nu komt daar nog een derde bij”, zegt Joshua Van Bost. De man staat aan het hoofd van het bedrijf, maar heeft sinds kort twee vennoten: Charlene Dequecker en Nick Hossey. “We gaan binnenkort een indoorrecreatiepark openen langs de Veurnseweg in Elverdinge”, zegt Joshua. “We hebben een pand gevonden dat we gaan opsplitsen in verschillende delen. Zo komt er een bar, een bureel en een Indoorspeelplein voor kinderen. Dat wordt net iets anders dan de klassieke indoorspeelpleinen. De kinderanimatie die we op verplaatsing doen, zal daar te zien zijn. Daarnaast komt een zaal waar we mikken op een publiek van jong en oud. Je zal er aan lasershooting kunnen doen en er zal een virtual experience te vinden zijn. Het is de bedoeling dat niet alleen jongeren daar gebruik van maken, ook wat oudere mensen willen we laten proeven. We bouwen ook een interactieve klimmuur.” Het indoorpark krijgt een eigen logo, maar zal luisteren naar de naam van het bedrijf: Kostumation. “Onze andere twee afdelingen blijven gewoon bestaan”, aldus nog de zaakvoerder. Meer info over het bedrijf via Facebook of www.kostumation.be.