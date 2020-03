Nieuw indoorrecreatiepark kan door de coronacrisis niet opengaan Christophe Maertens Erik De Block

20 maart 2020

18u06 0 Ieper In Elverdinge zou dit weekend normaal gezien het indoorspeelpark Kostumation opgegaan, maar dat gaat om de gekende reden niet door. “Het zal met enige vertraging zijn, maar wij gaan de deuren openen van zodra het op een veilige manier kan gebeuren.”

Zaakvoerder Joshua Van Bost had de bedoeling om samen met zijn twee vennoten dit weekend een indoorrecreatiepark openen langs de Veurnseweg in Elverdinge. “Het is ondertussen overduidelijk dat wij de deuren van ons recreatiepark niet meteen kunnen openen zoals eerst werd medegedeeld”, zegt Joshua op zijn Facebookpagina. “Wat enkele maanden geleden begon als een droom, vertaalt zich ondertussen in een nachtmerrie. De afgelopen maanden hebben heel wat problemen al ons pad gekruist. We hebben nooit opgegeven, hoe moeilijk de situatie soms ook was. De prioriteit was om zo snel als mogelijk operationeel te worden zodat wij de deuren konden openen. We blijven echter vechten en proberen niet te klagen, want deze crisis is voor iedereen pijnlijk, iedereen wordt getroffen. Onze problemen zijn niets vergeleken met de mensen die iemand verloren hebben aan dit vreselijke virus of die in het ziekenhuis liggen. Hoe moeilijk en hard de situatie momenteel is, de gezondheid van alle mensen primeert uiteraard en komt op de eerste plaats. Dit mag niet overschaduwd worden door de economische impact. We komen er allen samen doorheen! Het zal met enige vertraging zijn, maar wij gaan de deuren openen van zodra het op een veilige manier kan gebeuren.”

Kostumation is een bedrijf dat steunt op drie pijlers: naast het indoorrecreatiepark hebben de zaakvoerders een theaterbureau en wordt er aan kinderanimatie gedaan. Het is de bedoeling dat in het indoorpark de kinderanimatie ook te zien zal zijn, naast onder meer lasershooting en een virtual experience. “Daar zouden niet alleen jongeren kunnen gebruik van maken, ook wat oudere mensen willen we laten proeven”, zei Joshua in een eerder interview.