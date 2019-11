Nieuw gemeenteraadslid Saskia Dehollander legt eed af Christophe Maertens

09u06 0 Ieper Op de Ieperse gemeenteraad heeft gemeenteraadslid Saskia Dehollander (43) maandagavond de eed afgelegd. Binnen Vlaams Belang vervangt ze partijgenoot Dimitri Knockaert, die om medische redenen stopt met politiek.

“Dimitri Knockaert nam in januari het mandaat op in de gemeenteraad en de Raad Maatschappelijk Welzijn. Om medische redenen heeft hij besloten zijn mandaten af te staan en te stoppen met politiek”, zei fractieleider Nancy Six eerder. “Het ontslag was een verrassing. Knockaert wilde nog dit najaar de lokale afdeling van Vlaams Belang Jongeren opstarten. Deze plannen worden nu even in de koelkast gestopt. Saskia Dehollander neemt de fakkel over en volgt hem op in de raden en commissies.”