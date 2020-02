Nieuw bestuur en nieuwe voorzitter voor de Ieperse Stedelijke Adviesraad Toegankelijkheid: “We denken zelfs aan toegankelijkheid voor vrouwen met hoge hakken.” Christophe Maertens

26 februari 2020

09u46 4 Ieper De Ieperse Stedelijke Adviesraad Toegankelijkheid (ISAT), die in september 2019 werd opgericht, verkoos een nieuw bestuur. Kathleen Bevernage komt als voorzitter aan het hoofd van de raad. “We willen een drempelverlagende rol spelen tussen mensen met toegankelijkheidsproblemen en het stadsbestuur.”

“De ISAT bestaat uit 30 leden met en zonder beperking, waarvan er 13 zijn die een vereniging vertegenwoordigen”, zegt nieuwbakken voorzitter Kathleen Bevernage. “We willen een drempelverlagende rol spelen tussen mensen met toegankelijkheidsproblemen en het stadsbestuur. Het is niet de bedoeling dat we een klaagmuur worden, maar wel dat we creatief meedenken naar oplossingen in verband met toegankelijkheid.” De raad werkt rond toegankelijkheid voor allerhande beperkingen. “Het zijn niet alleen rolstoelgebruikers of blinde en dove mensen, maar ook mensen die moeite hebben om teksten te begrijpen, mensen die beperkt zijn door financiële problemen, mensen met kinderwagens of boodschappen-trolleys, mensen die moeten laden of lossen, anderstaligen tot zelfs vrouwen met hoge hakken. We geven advies aan handelaren die hun zaak willen aanpassen of helpen mensen op weg die een G-sportclub willen starten”, zegt de voorzitter. “Het is de bedoeling dat we zeer vroeg betrokken worden als de stad bouwwerken of straatwerken uitvoert, zodat we als ervaringsdeskundigen kunnen adviseren.”

Kathleen Bevernage is tevreden over de samenwerking met de stad. “Er is voor het eerst een schepen verantwoordelijk voor toegankelijkheid. De stad Ieper realiseerde al verschillende zaken: een nieuwe toegankelijke toegangslift achteraan het Vleeshuis bijvoorbeeld. Ook komen er 2 parkeerplaatsen extra voor mensen met beperking aan de achterzijde van het Perron. Daarnaast zorgt de stad voor een doventolk bij onze vergaderingen, maar ook bij bepaalde evenementen.”