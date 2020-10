Niet veel ambiance bij weinige toeschouwers Gent-Wevelgem: “Ach, volgend jaar staan we hier terug. Hopelijk dan zonder corona” Christophe Maertens

11 oktober 2020

20u07 0 Ieper Het stond al even vast: door de coronacrisis zou het geen normale editie van Gent-Wevelgem worden. De organisatoren hadden opgeroepen om het wielerevenement thuis achter de tv te volgen. Bij de start in Ieper was er dan ook heel weinig volk, net zoals op andere plaatsen langs het parcours. “Ik vrees dat de maatregelen binnenkort nog zullen verstrengen en dat een koers bijwonen er dan helemaal niet meer zal inzitten.”

Dat Gent-Wevelgem alsnog werd gereden, is op zich al een klein wonder. De coronacijfers gaan al dagen de hoogte in en vorige week werden de maatregelen verstrengd. De koers ging toch van start, maar ambiance was er niet, aan de start in Ieper noch aan de finish in Wevelgem. De organisatie had opgeroepen om het wielerevenement thuis te volgen voor tv.

Voor Ieper was dat wat jammer, want het was voor het eerst in de geschiedenis dat de start in de Kattenstad plaatsvond. Normaal zou dat een groot feest zijn geweest, maar nu daagde er bijna geen volk op. Mocht dat al het geval zijn geweest, dan konden de toeschouwers de start toch niet bekijken, want voor de veiligheid was er geen publiek toegelaten aan de Menenpoort. In de horecazaken in het centrum van Ieper was dat wel het geval, maar ook daar bleef alles rustig.

Hotelkamer

“Het was de laatste dagen nog onduidelijk wat mocht en niet mocht, maar na een telefoontje met de organisatie bleek dat we toch de deuren mochten openen”, zegt Kurt Titeca van Biking Box in de Menenstraat. “Ik ben blij dat we toch iets konden doen.” Kurt kreeg de vraag van de organisatie of ’s morgens de journalisten en medewerkers het café binnen konden. “Ik ben dan ook met plezier al vanaf 7 uur koffie beginnen maken voor die mensen.”

Tussen de vele persmensen enkele gewone wielerliefhebbers, zoals Pepijn De Raeymaecker (40) uit Wervik. “Ik ben hier samen met een groepje vrienden die allen de koers volgen. Het feit dat Gent-Wevelgem voor het eerst in Ieper van start ging, konden we niet zomaar voorbij laten gaan, zelfs in deze coronatijden. Ambiance was er wel niet. We hebben de start gevolgd op tv in onze hotelkamer. Ik ben echter tevreden dat we dit konden meemaken, want ik vrees dat dat de maatregelen binnenkort nog zullen verstrengen en dat een koers bijwonen er dan helemaal niet meer zal inzitten.”

Mobilhome

Ook langs het parcours zelf was er bijna geen volk te bespeuren. Dirk Vandorpe (65) en zijn vrouw Mildred Delefortrie (55) uit Dadizele vormden een uitzondering. Het koppel parkeerde met hun mobilhome op een plekje langs de baan naar Kemmel. “De renners passeerden deze morgen al aan onze woning in Dadizele, maar we waren niet thuis”, aldus Dirk. “We gingen wel kijken met vrienden naar De Moeren in Adinkerke. We wilden eigenlijk nog eens naar zee gaan, maar we veranderen onze plannen. Zo volgen we het parcours en hielden hier halt om de renners te spotten. De aankomst gaan we dan bekijken op onze tablet.” Het is voor het eerst dat het koppel Gent-Wevelgem op deze manier volgt. “Met diezelfde vrienden uit Gistel hebben we wel de Ronde van Frankrijk gedaan.”

Dirk vindt het jammer dat hij met zijn mobilehome niet kan afzakken naar de van de hotspots van de koers, zoals de Kemmelberg. “Maar er zijn gelukkig genoeg mooie plekjes waar we de renners zien passeren. Hierna gaan we naar huis, maar volgend jaar doen we het zeker opnieuw. Hopelijk dan zonder corona.”