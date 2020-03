Niet iedereen is tegen Menenstraat: “Veel aangenamer op terrasjes” Christophe Maertens

05 maart 2020

16u38 0 Ieper In onze krant lieten we enkele tegenstanders van het project aan het woord . Maar er zijn wel degelijk handelaars die de straat wél liever verkeersvrij zien worden. “Elke zichzelf respecterende stad heeft een winkelwandelstraat”, zegt Martin Priem van Optiek Priem.

“In sommige landen worden volledige centra verkeersvrij gemaakt en daar werkt het”, zegt Martin. “Er zijn hier tal van terrasjes, wat het toch heel aangenaam maakt. Misschien moet er nog wat groen en hier en daar een zitbank bijkomen.” Martin Priem denkt dat het proefproject zijn doel heeft gemist omdat er te weinig regelmaat inzat. “Een keer per maand is te weinig. De Menenstraat had best één keer per week verkeersvrij mogen zijn. In tegenstelling tot wat de tegenstanders zeggen, is mijn omzet trouwens niet gedaald op de dagen dat de straat voor het verkeer was afgesloten.”

Geen parkeerprobleem

Volgens Martin klonken er in een ver verleden nog stemmen om de Menenstraat volledig af te sluiten voor het verkeer, tot aan de Menenpoort. “Misschien moeten we daar naar terug grijpen”, stelt hij nog voor. Martin Priem maakte regelmatig gebruik van de gratis parking aan het college die toen de weg verkeersvrij was, werd opengesteld. “Die parking werd inderdaad weinig gebruikt”, zegt Priem. “Maar dat bewijst dat er geen parkeerprobleem was.”

Liever elk weekend

Ook Alain Vansevenant van biercafé Sint-Arnoldus vindt een verkeersvrije Menenstraat wel een goed idee. “We moeten afstappen van het idee dat we tot vlak bij onze bestemming moeten kunnen rijden”, zegt de cafébaas. “Het stadsbestuur had het proefproject anders moeten organiseren. Over een kortere periode, maar dan elk weekend. Nu was dat slechts een keer per maand, waardoor mensen het soms niet goed wisten.” Horecaman Chris Bevernaege (57) treedt zijn collega bij. “Meer dan de helft van de handelaars, en daarbij reken ik ook de horecamensen, zijn voorstander van een verkeersvrije straat. Trouwens, in de grote bevraging dat het stadsbestuur deed bij de bevolking was een overgroot deel van de bewoners voorstander van een volledig verkeersvrije Menenstraat.” Het Ieperse stadsbestuur houdt binnenkort overleg met alle betrokken partijen om een nieuw proefproject op te zetten rond een verkeersvrije Menenstraat. Het vorige project, waarbij de straat slechts één keer per maand verkeersvrij was, leidde tot verwarring. Tussen april en oktober werd de Menenstraat telkens in het eerste weekend afgesloten voor het verkeer tussen 14 en 20 uur. Maar dat bleek voor automobilisten moeilijk om te onthouden.

Het proefproject komt echter terug, maar onder een andere vorm. Hoe de verkeersvrije straat dit keer zal worden georganiseerd, is nog niet bekend. De schepen houdt een nieuw overleg, zodat alle betrokken partijen input kunnen geven. De datum hiervoor wordt later gecommuniceerd.