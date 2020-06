Niet alle afbakeningen van tijdelijke terrassen zijn van hoge kwaliteit volgens stadbestuur: “Ze stralen niet het beeld uit dat past in onze mooie historische binnenstad” Christophe Maertens

18 juni 2020

13u44 0 Ieper Het stadsbestuur stelt sommige horeca-uitbaters voor hun afbakening van hun tijdelijke terras te veranderen, “omdat die niet het gewenste beeld uitstralen dat de bestuur voor ogen heeft voor de mooie historische binnenstad.” Nancy Six van IEPER2030 vindt het jammer dat er vooraf niet betere afspraken werden gemaakt. De schepen van Lokale Economie benadrukt dat het om een suggestie gaat.

De dienst Lokale Economie van de Stad Ieper heeft een mail gestuurd naar de horeca-uitbaters na het weekend waarin cafés en restaurants opnieuw de deuren mochten openen. De mail werd door een horeca-uitbater doorgestuurd naar Nancy Six van IEPER2030. In de mail staat te lezen dat naar aanleiding van de evaluatie en opvolging van het eerste openingsweekend voor alle ondernemers er een en ander moest worden bijgestuurd. Na overleg met verschillende partijen werd beslist de verkeersvrije momenten voortaan te houden van zaterdag 18 uur tot 24 uur en op zondag van 11 uur tot 24 uur. De straten die verkeersvrij worden zijn: de Menenstraat en op de Grote Markt tussen de Rijselstraat en de D’hondtstraat en tussen de Diksmuidestraat en de Korte Torhoutstraat.

Historische binnenstad

“Maar ook voor de tijdelijke terrassen werd een en ander aangepast”, zegt Nancy Six. “In de mail staat te lezen dat de paletten die nu worden voorzien voor de afbakening van de tijdelijke terrassen niet het gewenste beeld uitstralen dat het bestuur voor ogen heeft voor de mooie historische binnenstad. De paletten moeten worden vervangen door een kwalitatiever alternatief. Onze partij vindt het een spijtige zaak dat uitbaters nu al hun afbakeningen moeten aanpassen nadat ze toelating kregen om hun tijdelijk terras te plaatsen. De partij is van mening dat er beter vooraf duidelijke afspraken daaromtrent gemaakt werden. En over wat men op de dienst Lokale Economie verstaat onder ‘kwalitatiever alternatief’ is ook niet meteen duidelijkheid.”

Bloembakken

Schepen van Lokale Economie Diego Desmadryl (Open Ieper) benadrukt dat het om een suggestie gaat en niet om een verplichting. “We zullen zeker geen boetes opleggen omdat de tijdelijke terrassen bij sommige zaken niet kwalitatief genoeg zijn. We moeten de horeca-ondernemers de tijd geven om te kunnen zorgen voor een goed alternatief. Ik ging bij de meeste zaken eens langs. Bij sommige zaken zag ik dingen die beter konden. Enkele afbakeningen waren absoluut onveilig en sommige uitbaters zeiden dat ze hun afbakeningen zouden opfleuren met bloembakken. Uiteindelijk wil iedereen dat Ieper aantrekkelijk wordt voor mensen die een terrasje wil doen in de zomer. Kwalitatieve terrassen kunnen daarbij zeker een steentje bijdragen, maar nogmaals: het gaat enkel om een suggestie”, aldus de schepen.