Neo Maxime De Poorter betwist dinsdag voor het eerst BK voor profs: “In beeld komen is voor ploeg het belangrijkste” Erik De Block

18 september 2020

15u27 0 Ieper Neoprof Maxime De Poorter uit Zillebeke start zondag met Tarteletto-Isorex in de Grote Prijs Isbergues. Een ander deel van de ploeg betwist diezelfde dag de Gooikse Pijl. Dat wordt een laatste test voor de nationale titelstrijd van komende dinsdag in Anzegem. “Tijdens dat BK in beeld komen is voor de ploeg het belangrijkste”, aldus De Poorter.

Vorig weekend reed De Poorter de Heistse Pijl. Die wedstrijd draaide uit op een massaspurt. De Zillebekenaar eindigde net buiten de top twintig. “Het was vooral werken in functie van de ploeg”, vertelt hij. “Ik reed er niet mijn eigen spurt. Met Ylber Sefa en Gianni Marchand zaten twee ploegmaats in een kopgroep. Ze werden op minder dan twee kilometer voor de finish bij de kraag gevat waarna het hectisch werd richting aankomst. Ploegmaat Michaël Van Staeyen eindigde zesde. In het tweede deel van de wedstrijd probeerde ik wat mee koers te maken en mee te springen in ontsnappingen. Er was eerder al een groep ontsnapt, waarna ik dan het initiatief nam om die kloof dicht te rijden. Dat lukte.”

Kermiskoers

Maxime De Poorter rijdt dinsdag zijn allereerste BK bij de profs. De nationale titelstrijd start in Halle. “Het zal uitkijken worden hoe de weersomstandigheden zullen zijn”, vertelt De Poorter. “Het wordt sowieso een lastige koers. Het zal ook afwachten zijn wat er allemaal zal gebeuren in de aankomstzone. Dat we over de Muur van Geraardsbergen moeten, zal voor stress zorgen. Mocht er wind staan, dan zou die ook een rol kunnen spelen. Er volgen ten slotte nog zeven plaatselijke ronden met daarin een dubbele passage over de Tiegemberg.”

“Van onze ploeg verwacht ik de al iets oudere en meer ervaren mannen”, meent De Poorter. “Zelf moeten we als jonge renners ook realistisch blijven, het is tenslotte een wedstrijd over 235 kilometer. Door het coronavirus missen we koersritme. Met de continentale ploegen zijn we het grootste slachtoffer van de crisis en moeten we opboksen tegen de ploegen uit WorldTour. Zij rijden overal.”

De Poorter reed deze week met enkele ploegmaats nog een kermiskoers in Nieuwkerken-Waas. “Gelukkig dat we van Cycling Vlaanderen mogen meedoen in die wedstrijden voor elite zonder contract en beloften”, besluit De Poorter, die in zijn debuutjaar een onvergetelijk seizoen meemaakt.