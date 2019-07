Negen dagen dorpskermis in Boezinge Christophe Maertens

12 juli 2019

08u51 0 Ieper In Boezinge start vrijdag 26 juli de dorpskermis en die duurt in totaal negen dagen.

Op vrijdag 26 juli begint alles met een duivenvlucht en een barbecue. Het kermisweekend begint zaterdag vanaf 6 uur ’s ochtends met een rommelmarkt. Om 16 uur is er de officiële opening met een gratis vat van de plaatselijke brouwer en een optreden van het accordeonduo Jocris en dat vanaf 16 uur. Om 18.30 uur vindt de ballenworp door de Ieperse stadsnar plaats en een half uur later start de vierde openluchtkermisquiz. De kermis zou geen echte kermis zijn zonder een zestal foorkramen, een nieuwe frituur en een oliebollenkraam.

Zondag staat een vinkenzetting op het programma. Inschrijven kan vanaf 7.30 uur in het lokaal De Zwaan. Vanaf 15 uur gaat de vierde autoloze zondag van start. De kermisbezoekers kunnen zich uitleven op een Indische riksja, springkastelen, een elektrische fietsinitiatie en een graffitimuur. Maandag 29 juli is er koers, op dinsdag opnieuw een vinkenzetting, een grote petanquewedstrijd op het Stationsplein en de kermisschieting op liggende wip. Daags erop zijn er volksspelen en een kermisschieting staande wip. Het vuurwerk vindt plaats op donderdag 1 augustus en dat voor de 90ste keer. Op vrijdag 2 augustus kan men deelnemen aan een ‘wandeltocht rond Boezinge’ met start om 14 uur op ‘t Katspel. De kermisweek wordt afgesloten met een tweedaagse mosselsouper op 2 en 3 augustus in De Zege.