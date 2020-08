Neem deel aan de burgerbevraging Gemeente- en Stadsmonitor Christophe Maertens

31 augustus 2020

10u16 0 Ieper Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid vraagt van woensdag 9 september tot eind oktober aan bijna 400.000 inwoners tussen de 17 en de 85 jaar oud om een vragenlijst in de vullen.

Meewerken aan de burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang, zegt het Iepers stadsbestuur. De waarde van de resultaten hangt af van het aantal personen die de vragenlijst invullen. De bevraagde krijgt de kans om zijn of haar mening te geven over de thema’s die in Ieper belangrijk zijn. Wie de vragenlijst volledig invult, maakt kans op een geschenkbon van 12 euro’s. Meer info via www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be.