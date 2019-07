Nederlands oefenen met Zonnetaal tijdens de vakantie Christophe Maertens

01 juli 2019

13u40 3 Ieper Tijdens de zomervakantie kunnen mensen in de bib van Ieper hun Nederlands oefenen.

Voor kinderen en jongeren zijn er taalspelletjes op dinsdag 30 juli en op dinsdag 27 augustus van 14 tot 17 uur. Voor volwassen is er op 2 juli, 16 juli, 6 augustus en 20 augustus telkens tussen 14 en 17 uur Nederlandse les met Argos. Op dinsdag 9 juli tussen 18.30 en 20.30 uur vindt praatcafé Vantaaltotaal plaats. Op dinsdag 30 juli en op dinsdag 27 augustus is er praatcafé met Ahmed en Adina op de koffie en dat tussen 14 en 17 uur. Meer info bij de dienst Welzijn op 057/45.17.62 of de bib van Ieper op 057/23.94.20.