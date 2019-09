Nederlanders ontkennen graffiti te hebben aangebracht Christophe Maertens

16 september 2019

16u41 0 Ieper Twee Nederlanders staan voor de rechter in Ieper op verdenking van het aanbrengen van meer dan tien anarchistische slogans en symbolen in het centrum van Ieper. Het duo vraagt echter de vrijspraak.

In de nacht van 17 op 18 augustus dit jaar brachten twee mannen in de Sint-Jacobs-nieuwweg, de Sint-Jacobsstraat en de D’Hondtstraat op een twaalftal plaatsen graffiti aan. Een alerte burger zag wat er gebeurde en verwittigde de politie. Een uur later werden er op een feestje in een café twee Nederlanders in de kraag gegrepen. Dat gebeurde aan de hand van een foto en van een persoonsbeschrijving door twee getuigen. De Nederlanders werden via de snelrechtprocedure voor de rechtbank gebracht, waar de openbare aanklager een celstraf van zes maanden vraagt. Het duo hoopt op de vrijspraak. K.K. (31) en K.M. (33) geven toe dat ze die nacht inderdaad in Ieper waren op het feestje, maar ze ontkennen met klem iets met de zaak te maken te hebben. “Een getuige nam een foto op het moment de twee bezig waren met spuiten, maar het zijn heel vage foto’s”, aldus de raadsman van de Nederlanders. “Een getuige spreekt van een rastakapsel, maar geen van de twee Nederlanders heeft zo’n kapsel. Er werden geen spuitbussen gevonden bij mijn cliënten en ze spreken Nederlands, terwijl een getuige zei dat de daders Engels babbelden. Het is ook niet logisch dat de twee in Ieper zouden zijn gebleven, nadat ze dergelijke zaken hadden uitgespookt.” De zak staat in voortzetting op 18 november.