Natuurpunt Westland verwerft ‘Fort Saint-Nicolas’ in Boezinge via nieuwe stedelijke toelage: “Het nieuwe natuurgebied ligt op een knooppunt van belangrijke recreatieve fiets- en wandelroutes” Christophe Maertens

18 juni 2020

16u19 1 Ieper Natuurpunt Westland slaagt er in, nadat het eerder al een eerste deel in bezit kreeg, het volledige zogenaamde ‘Fort Saint-Nicolas’ in Boezinge te verwerven. De vereniging kon dat doen door gebruik te maken van een nieuwe stedelijke toelage.

In juli 2013 wist Natuurpunt Westland al een deel van het zogenaamde ‘Fort Saint-Nicolas’ in Boezinge aan te kopen. Vorig jaar slaagde de natuurvereniging er in een tweede deel van dit gebied te verwerven. Dat kon de vereniging doen met steun van de stad. Eind vorig jaar keurde het Ieperse stadsbestuur immers een nieuw reglement goed waarbij natuurverenigingen financiële steun kunnen genieten bij de aankoop van natuurgebied binnen Ieper. Natuurpunt Westland geniet als eerste vereniging van deze nieuwe stedelijke toelage en verkreeg zo het historische Fort Saint-Nicolas. Een aantrekkelijk wandelpad doorheen het gebied staat nu al open voor het publiek.

Publiek wandelpad

“Het reglement voorziet in een aantal voorwaarden”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Zo moet de aanvrager aantonen dat het gebied belangrijke natuurwaarden herbergt of kan ontwikkelen en het terrein moet beantwoorden aan bepaalde ruimtelijke bestemmingen. We vragen als stad om binnen de inrichting een publiek wandelpad te voorzien, zodat wandelaars het gebied kunnen bezoeken. De toelage bedraagt 20 procent van de aankoopprijs, met een maximum van 5.000 euro.”

Kleinere natuurgebieden spelen immers een belangrijke rol voor de migratie en uitwisseling van planten en dieren tussen grotere natuurlandschappen Schepen Valentijn Despeghel

“Het stadsbestuur wil met deze toelage de erkende natuurverenigingen aanmoedigen om kleine, natuurrijke gebieden te verwerven en in te richten als ‘stapsteen’ tussen de grotere natuurgebieden in de IJzervallei, de Ieperboog en de gebieden in Heuvelland”, aldus de schepen. “Kleinere natuurgebieden spelen immers een belangrijke rol voor de migratie en uitwisseling van planten en dieren tussen grotere natuurlandschappen.” Het Fort Saint Nicolas is een schoolvoorbeeld van dergelijke stapsteen. Het ligt centraal op 6 tot 8 km afstand tussen De Blankaart, de Galgebossen en de Verdronken Weide in Ieper. Het nieuwe natuurgebied ligt op een knooppunt van belangrijke recreatieve fiets- en wandelroutes, zoals Fietsnetwerk Westhoek, de GR-route 131 en de gemeentelijke wandelroute langs het kanaal.

Goed bewaard fortreliëf

Het historisch fort werd in 1696 ontworpen door de Franse vestingingenieur Vauban, als bescherming voor het bekende Sas van Boezinge op het Kanaal Ieper-IJzer. Omwille van zijn beladen geschiedenis en het goed bewaarde fortreliëf, werd de volledige site van het Sas van Boezinge met het Fort Saint-Nicolas door het Vlaamse Gewest geklasseerd als erfgoed en is sinds 24 november 1995 een ‘beschermd monument’.

Het oorspronkelijke Sas van Boezinge op het kanaal Ieper-IJzer werd gebouwd rond 1640. Onze regio stond toen onder het gezag van de Spaanse kroon. In het sas konden boten een hoogteverschil van zeven meter overbruggen, voor die tijd ging het om een uniek bouwwerk. Omwille van het strategische belang van het kanaal en het sas werd er in de buurt een fort gebouwd. Het fort maakte deel uit van de versterkte grens die Vauban tussen Frankrijk en de Oostenrijkse Nederlanden, dwars door de Westhoek, liet uitbouwen. Het fort werd in de 18de eeuw omgevormd tot kleine kazerne. Rond 1782 verlieten de Oostenrijkers het bouwwerk.

Hazengeluk

“Het huidige natuurreservaat is 3,8 ha groot en erg gevarieerd. Het behoorlijk bultige terrein bestaat gedeeltelijk uit loofbos met veel ondergroei, terwijl het nieuwe deel open grasland bleef, met zowel laaggelegen en nattere als hogere, droge delen. In de poelen en grachten leven onder meer de zeldzame kamsalamander en vele andere waterdiertjes. Het bosje is een paradijsje voor zangvogels en spechten, de buizerd komt er regelmatig langs. In de graslanden zijn de hazen koning te rijk. De komende jaren zal Natuurpunt Westland het gebied verder ontwikkelen en beheren, er wordt samengewerkt met lokale landbouwers voor het maai- en graasbeheer van de graslanden”, aldus conservator Rudy Claeys.

Natuurpunt Westland is actief in Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen en Zonnebeke. De vereniging bestaat uit een team van gedreven vrijwilligers die werk maken van meer en betere natuur.