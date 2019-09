Natuur en muziek verenigd in derde BUS[K]-festival Christophe Maertens

04 september 2019

16u51 0 Ieper In en rond het Bezoekerscentrum De Palingbeek in Zillebeke vind op 14 september de derde editie plaats van het BUS[K]-festival. Opnieuw is er voor jong en oud een mooie programma uitgewerkt met spel, film, natuurworkshops en muziek. “Het is de perfecte combinatie van een festival en de natuur.”

“BUS[K]-festival werd voor het eerst georganiseerd eind september 2015”, zegt Sander Nolf, communicatiemedewerker Cultuurcentrum Het Perron. “Het festival kwam tot stand na een oproep van onder andere Pepijn Geloen van de Ieperse BIB en Kris Vandenbroucke van de vzw Vondels. Een van de drijfveren bij de start van BUS [K] was de unieke samenwerking van verschillende doelgroepen.” Het plannen van het festival nam wat tijd in beslag, maar de eerste editie vond plaats met onder meer Bony King, Yuko, Blow en Maud Vanhauwaert. “De evaluatie van de eerste editie was erg positief. Maar we wilden onszelf niet vastpinnen op een jaarlijkse datum en daarom beslisten we om van het evenement een tweejaarlijkse afspraak te maken.”

In december 2017 werd de tweede editie op poten gezet. “Muzikaal werd daarbij opnieuw een kwalitatieve affiche samengesteld, met onder meer Bert Dockx en Echo Beatty. Het familieprogramma overdag was goed gevuld. De nadruk lag bij de tweede editie, die 600 bezoekers over de vloer kreeg, nog meer op ecologie en duurzaamheid.”

De organisatoren hadden dus redenen genoeg om een derde uitgave van BUS[K] op poten te zetten en dat op 14 september in het bezoekerscentrum De Palingbeek in Zillebeke.

Een greep uit het programma: “In de namiddag zijn op een tiental plaatsen op het domein activiteiten gepland om de jongste, maar ook de oudste bezoekers klimaatbewust te maken”, klinkt het. “In de tuin van het bezoekerscentrum ligt de focus op alles rond vergroening. In het bezoekerscentrum maak je je oude spullen weer hip in de workshop rond upcylcing. De jongste bezoekers genieten van het verteltheater ‘kikker en pad’ van Yves Bondue, puzzelen en van een film. Doorlopend kan een bezoek worden gebracht aan de openluchtbibliotheek, waar natuur en literatuur met elkaar in contact komen. Daar speelt dichter Geert De Kockere met taal en schrijft haiku’s.”

Op 15 uur beginnen de concerten. Net zoals op vorige editie zorgt concertwerking HYPNOIZ voor een mooi muzikaal programma. Enkele namen zijn Tiny Legs Tim, Kleptomatics, Mirek Countigny, One with the blues, Raman, Romanie en Studio 33-45.

Het festival is een samenwerking en uitwisseling tussen heel wat verschillende partners die inhoudelijk en organisatorisch bijdragen aan het verhaal. Van de stad Ieper zijn de dienst Duurzaamheid, Cultuurcentrum Het Perron en de Bib van Ieper bij het project betrokken. Daarnaast dragen onder meer Regionaal Landschap Westhoek, JOC Ieper, Vondels vzw en de provincie West-Vlaanderen hun steentje bij. “We stellen maar al te graag dit domein ter beschikking”, zegt gedupeerde Jurgen Vanlerberghe. “Er is altijd wel wat discussie als er een festival op een provinciaal domein wordt georganiseerd, maar het kan. We hebben een voorbeeld in het natuurdomein Bergelen in Wevelgem (Bos! Festival, nvdr). Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, de natuur wordt gerespecteerd.”

Voor de vzw Vondels is de samenwerking heel speciaal. Vondels biedt ondersteuning aan meerderjarige personen met een beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd. “Op het provinciaal domein hebben wij onze milieuboerderij”, zegt Kris Vandenbroucke, coach dagbesteding. “De cliënten helpen hier mee aan het onderhoud van de tuin en helpen mee aan het verzorgen van dieren. Ook aan het festival helpen ze actief mee. Zo doen ze mee aan de opbouw en de afbraak. Voor hen is het festival de kans bij uitstek om eens met een andere (muziek)cultuur in contact te komen.”