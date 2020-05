Naast stad en Horeca Ieper schenkt ook Centrummanagement Ieper waardebon aan leden Christophe Maertens

06 mei 2020

14u25 1 Ieper Het stadsbestuur maakte eerder al bekend een waardebon geven aan alle Ieperse gezinnen die ze kunnen besteden in lokale winkels. De bedoeling daarvan is om na de crisis zoveel mogelijk mensen naar lokale handelaars te lokken, zodat die vlotter kunnen herstarten. Naast ‘Horeca Ieper en Omliggende’ volgt nu ook het Centrummanagement het voorbeeld van de stad.

De stad trekt voor het project 700.000 euro uit. “Het idee van de cadeaubon werkt blijkbaar inspirerend, want ook het bestuur van de lokale beroepsvereniging ‘Horeca Ieper en Omliggende’ volgde dat voorbeeld, net zoals nu ook het centrummanagement van Ieper in het systeem”, aldus schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper).

Zwarte sneeuw

“Als handelaar gaan we allemaal door een hele moeilijke periode. Om de pijn een beetje te verzachten en om de kooplust wat op gang te brengen vonden we het als Centrummanagement opportuun om iets te doen voor onze leden”, zegt voorzitter Marc Geerits. “Daarom zijn we op het idee gekomen om aan alle aangesloten handelaars een cadeaubon te geven van 100 euro. Hopende dat ze daarmee de eersten zullen zijn om elkaar als handelaar te ondersteunen, in het bijzonder de mensen die al de hele periode gesloten zijn. De horeca zal het langst lijden onder de maatregelen en de sector ziet zwarte sneeuw.”

Na regen komt zonneschijn

Jurgen Crombez van ‘Horeca Ieper en Omliggende’ spreekt van een zwaar getroffen sector. “Wij zijn als eerste gesloten en zullen als laatste terug open zijn. Als horecafederatie willen wij onze leden een hart onder riem steken en hen een waardebon toekennen volgens de tewerkstelling en de grootte van de zaak, zoals de lidgelden ook berekend worden. Met deze insteek willen we ook aantonen aan de verschillende overheden dat wij de toekenning van premies liever in dergelijk scenario hadden gezien. Onze waardebon kan verzilverd worden bij de lokale horeca of handelaars. We wensen alle horecazaken heel veel moed en hou jullie gezond. Na regen komt zonneschijn. Samen zijn we sterk”

“Het idee van de waardebon is ontstaan uit een eerste overleg met de voorzitters van de verschillende belangenorganisaties en werd daarna verder uitgewerkt”, voegt de schepen daar nog aan toe. “Dat die organisaties nu zelf meestappen in het systeem bewijst dan ook de constructieve samenwerking en kunnen we alleen maar toejuichen.”