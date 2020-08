Na verplichte sluiting op vrijdag: rustige uitgangsavond op zaterdag in Bar Punta Cana VHS

09 augustus 2020

17u24 2 Ieper De politie heeft zaterdagavond en -nacht geen inbreuken vastgesteld op de coronamaatregelen in Bar Punta Cana, in Ieper. De politie heeft zaterdagavond en -nacht geen inbreuken vastgesteld op de coronamaatregelen in Bar Punta Cana, in Ieper. Een dag eerder was dat wel het geval, een sluiting was het resultaat

Zoals aangekondigd, is de politie zaterdagavond en -nacht regelmatig langsgereden bij de Bar Punta Cana, in de Boomgaardstraat. “Op die momenten werden de coronamaatregelen netjes nageleefd”, klinkt het bij de politie. “De situatie was in niks te vergelijken met die van vrijdagavond, toen we de bar moesten sluiten.” De politie benadrukt dat ze verder een oogje in het zeil zal houden. “Maar dat geldt even goed voor alle andere horecazaken op ons grondgebied, net als voor andere plaatsen waar het dragen van een mondmasker verplicht is.”