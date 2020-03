Na twee aanrijdingen herten en reeën: “Opgepast voor overstekend wild” LSI

09 maart 2020

17u24

Bron: LSI 0 Ieper De politie van de zone Arro Ieper vraagt aan automobilisten extra aandacht voor overstekend wild. Afgelopen weekend stierven een hert en een ree met haar jong na aanrijdingen in Zillebeke (Ieper) en Kemmel (Heuvelland).

Beide aanrijdingen deden zich wellicht vrijdagnacht voor. Telkens vonden passanten de aangereden dieren pas zaterdag langs de weg. Dat was zowel het geval in de Reningelststraat tussen Kemmel en De Klijte als de Wervikstraat in Zillebeke. In Kemmel stierf een hert, in Zillebeke een ree en haar jong. In de buurt van het dier lagen ook nog brokstukken van een voertuig maar van de automobilist was geen spoor meer. Ook niet in Zillebeke. De technische diensten van de gemeentes haalden telkens de dode dieren op. “Vooral in bosrijke gebieden blijft het opletten voor overstekende reeën of herten”, aldus communicatieverantwoordelijke Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper. “De trek van het ene bos naar het andere is door de milde winter wat vroeger begonnen dan andere jaren. Dat gebeurt vooral bij valavond en dan zijn de dieren moeilijker op te merken.”