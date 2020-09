Na torenkraan wordt nu ook stelling opgebouwd voor renovatie Belforttoren Christophe Maertens

21 september 2020

18u33 0 Ieper Vorige week werd de grote torenkraan al opgetrokken, maandag waren arbeiders al aan de slag om een stelling op te bouwen aan de voorzijde van de Lakenhalle.

De werken kaderen in de grote renovatie van de Belforttoren en de Lakenhalle die van start is gegaan. Eenmaal de stelling klaar, komt de haan en de top van het Belfort naar beneden. De draak zal een voorlopig onderdak krijgen in het Yper Museum waar een programma wordt uitgewerkt rond de nieuwe gast. Het einde van de renovatiewerken is voorzien, als alles meezit, tegen begin 2022. De totale kost van de ingreep bedraagt zo’n 15 miljoen euro, waarvan een deel met subsidies wordt betaald. Overmorgen woensdag komt Vlaams minister Matthias Diependaele de werken bezoeken.