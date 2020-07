Na overleg met bewoners: “Enkel op piekmomenten twee stopplaatsen voor autobussen in de Kauwekijnstraat” Christophe Maertens

13 juli 2020

10u18 2 Ieper De stad Ieper zoekt een plaats waar bussen voor toeristen kunnen halt houden. Een mogelijke piste is Hoornwerk, waar nu al bussen parkeren. “En in piekmomenten kunnen twee plaatsen voorzien worden in de Kauwekijnstraat”, zegt schepen Desmadryl, die benadrukt dat alles nog in onderzoek is.

“Zoals eerder gezegd was de eventuele nieuwe plaats voor de bussen van dagtoeristen in onderzoek”, zegt schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper). “In dat kader zijn we onlangs in overleg gegaan met de bewoners van de Kauwekijnstraat en Lange Torhoutstraat. Tijdens dat overleg zijn een aantal pijnpunten en moeilijkheden naar boven gekomen.” Het schepencollege kwam tot de conclusie dat de Kauwekijnstraat niet volledig kan worden belast met de toeristenbussen. “Momenteel onderzoeken we verder naar de mogelijkheid om de eerste stopplaats te organiseren aan het Hoornwerk, op de plaats waar nu al de bussen halt houden, maar dan wel met een tijdscontrole en dit voor eventueel drie busplaatsen. Een digitaal systeem moeten aanduiden wanneer deze plaatsen eventueel volzet zijn en dan zouden er eventueel 2 extra plaatsen kunnen worden voorzien aan de Kauwekijnstraat en dit enkel voor de absolute piekmomenten. Dit zou dan geen structurele belasting zijn en kunnen we toch de dagtoeristen op een relatief korte afstand van de toeristische dienst laten af- of opstappen, maar enkel als het te druk wordt aan het Hoornwerk.” Schepen Desmadryl benadrukt dat alles in volle fase van onderzoek is. “Wij houden rekening met alle opmerkingen en zoeken naar de best mogelijke oplossing voor iedereen.”