Na financiële kater Ieperfest: afgeslankt, maar geslaagd LBR CDH

07 juli 2019

20u20 0 Ieper Muziekfestival Ieperfest streek dit jaar voor het eerst neer in het eerste weekend van juli. Bovendien was het festival ook wat kleiner dan anders na de financiële kater van vorig jaar. De organisatie blikt tevreden terug.

Vort’n Vis en Genet Records pakten voor de 27ste keer uit met Ieper Hardcore Festival, in de volksmond bekend als Ieperfest. Deze editie kwam even in gevaar na de financiële kater van vorig jaar. De organisatie kon echter via crowdfunding vijftienduizend euro inzamelen, maar of ze dit jaar uit de schulden zijn, weten ze nog niet. “Het is moeilijk in te schatten. Volgende week evalueren we deze editie. Sowieso zullen we met de inkomsten van dit jaar een deel van de put van vorig jaar moeten effenen. Of we er volgend jaar opnieuw zullen staan, durven we nog niet met zekerheid te zeggen”, vertellen organisatoren Davy Bauwen en Bruno Vandevyvere. “We hebben wel bewuste keuzes gemaakt en er alles aan gedaan om het festival in leven te houden. Door de crowdfunding is het publiek ook gaan inzien dat het festival niet zonder hun engagement kan blijven bestaan. Ons publiek wordt steeds ouder. Er is weinig instroom van jonge mensen of nieuwe bands.”

Afgeslankte editie

“De ingang hebben we deze keer verlegd tot tegen de straat. Zo konden we besparen op een vrachtwagen met nadars. Deze editie kozen we ook voor twee podia met één bar. Ooit waren er drie podia. De nieuwe datum bleek ook een goede beslissing te zijn, want zo konden we de concurrentie met Alcatraz in Kortrijk uit de weg gaan. De opstelling veranderde opnieuw, waardoor het intiemer is geworden. Dit jaar hebben we opnieuw de goede sfeer van zes jaar geleden, maar zonder grote aantallen bezoekers.” Ook het aantal bands werd beperkt. “Van 78 naar 42 bands. Een grote kost die we uitsparen, maar ook de ticketprijs konden we hierdoor drukken. De festivalgangers waren toch tevreden met de affiche, ook al was die stuk kleiner.”

Weersomstandigheden

De weersomstandigheden blijken ook allesbepalend te zijn. Het festival werd jaren geteisterd door hevige regen, waardoor het festivalterrein vaak in een modderpoel veranderde en er karrenvrachten met houtschilfers of hooi moesten uitgestrooid worden om het terrein te redden. “Ook op de ticketverkoop heeft het een impact, maar liefst de helft van de tickets in voorverkoop werd de voorbije vijf dagen verkocht. Veel mensen hebben duidelijk gewacht op het goede weer.”

Ook veel gezinnen werden deze editie op de festivalweide gespot. Tussen de bezoekers opvallend veel mensen uit de regio, zelfs van heel dichtbij. “De buren mochten vrijdag gratis het festival bezoeken, 98 mensen hebben zich op de lijst laten zetten. De meesten onder hen hebben zich zo hard geamuseerd dat ze vroegen terug te mogen keren voor de afterparty op zaterdagavond.” Er hebben zich ook een aantal Finnen aangemeld. Die houden een ‘festivalronde’ door Europa en beleven drie of vier festivals voor de prijs van één in Finland.

Ecologisch festival

Naast muziek focust Ieperfest zich ook op de ecologische kant. Het festival werkt al jaren met herbruikbare bekers, zet in op afval sorteren, heeft een Oxfam-bar en serveert uitsluitend veganistisch eten. Dit jaar werkte de organisatie ook samen met Refu interim. Die zoekt vrijwilligerswerk binnen de brede sociale en culturele sector voor mensen die nieuw in België zijn. Onder andere Nour kwam meehelpen tegen een vrijwilligersvergoeding in de Oxfam-bar, terwijl andere mensen uit Somalië, Eritrea en Syrië instonden voor de afwas en de afbraak.