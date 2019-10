Na de oproep #muralhetperron de tentoonstelling in CC Het Perron Christophe Maertens

23 oktober 2019

14u46 0 Ieper Cultuurcentrum Het Perron, dat in het begin van de zomer mensen vroeg een foto te maken van kunstwerken in trein-, tram- of busstations, stelt het resultaat daarvan tentoon in de expo Mural Art.

CC Het Perron kreeg van verschillende mensen foto’s binnen die ze maakten op reis of onderweg. De mooiste foto’s worden nu gebruikt in een tentoonstelling. Er zijn foto’s uit onder andere Berlijn, Sarajevo en Arhem. Naar aanleiding van Mural Art wordt een kunstwerk op de achtergevel van Het Perron geplaatst. Tijdens de finissage op 24 november wordt het ingehuldigd.

In hetzelfde kader loopt er een tentoonstelling van Roger Somville, een van de voornaamste Belgische kunstenaars van de twintigste eeuw. “Hij was vertegenwoordiger van het ‘picturale realisme’ en schuwde het niet sociaal-maatschappelijke thema’s onder de loep te nemen. De Spaanse Burgeroorlog, WO II en mei 1968 hadden een enorme impact op zijn leven en kunst”, klinkt het in Het Perron. “Naast schilderijen en tekeningen ontwierp hij ook wandtapijten, waaronder het tachtig vierkante meter grote ‘Le Triomphe de la Paix – De Triomf van de Vrede’ voor het Congrespaleis in Brussel. Somville is vooral geroemd voor zijn spectaculaire muurschilderijen, zoals ‘Notre Temps – Onze Tijd’ in metrostation Hankar in Oudergem, bij Brussel en ‘Qu’est ce qu’un intellectuel – Wat is een intellectueel?’ op de universiteitsgebouwen van Louvain-la-Neuve. Met deze tentoonstelling willen we de impact van kunst in openbare ruimte en gebouwen illustreren en mogelijkheden voor onze stad verkennen.”