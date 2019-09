Na allesverwoestende brand: Dimabel wil zo snel mogelijk weer wafeltjes bakken Hans Verbeke

26 september 2019

21u05 0 Ieper Eén week na het inferno dat op de Ieperse industriezone de ambachtelijke wafelbakkerij Dimabel in de as legde, zijn er verregaande contacten voor een doorstart van het bedrijf. “Met dank het enthousiasme van onze eigen medewerkers maar ook van collega’s uit de sector die spontaan hulp aanboden”, zegt zaakvoerder Didier Clarisse (50). “De steun is hartverwarmend en sterkt ons in het voornemen om Dimabel 2.0 zo snel mogelijk op de rails te krijgen.”

Moederziel alleen stond Didier Clarisse een week geleden ’s nachts machteloos te kijken hoe zijn levenswerk in vlammen opging. “Eerst koesterde ik nog de ijdele hoop dat er iets gered kon worden”, zegt de ondernemer. “Maar een kwartier later flitste het door mijn hoofd: ‘dit was het dan, 20 jaar hard werken naar de vaantjes, gedaan met Dimabel’. Maar nog dezelfde dag, tijdens de crisisvergadering met mijn aangeslagen medewerkers, kwam het besef dat het geen zin had om het hoofd te laten hangen. Iedereen was er van overtuigd: we rechten de rug en komen hier sterker uit. Niemand wil opgeven wat in twintig jaar tijd was opgebouwd. De kiem voor Dimabel 2.0 was gelegd.”

Vooruit kijken

De oorzaak van de allesverwoestende brand zal voor eeuwig een mysterie blijven. Accidenteel, oordeelde de brandweer. Het parket stelde geen branddeskundige aan. “We hebben geen idee hoe het vuur is ontstaan”, zegt Didier. “Het is niet onze grootste zorg. We kijken vooruit. Woensdag hadden we een sessie slachtofferzorg. Elk van onze medewerkers was aanwezig. De onderlinge steun is indrukwekkend. Onze mensen uit de productie zijn technisch werkloos. ‘Didier, we weten dat het goed komt en zullen wachten, tot we weer bij jou aan de slag kunnen’, zeggen ze. Dat is het mooiste wat je als zaakvoerder te horen kunt krijgen. Maar met z’n bijna twintig zijn we dan ook één familie, de Dimabel-familie.”

Noodkantoor ten huize van

Alles wat in het bedrijf stond, is verloren. Maar administratief zijn er weinig problemen. “Al onze bedrijfsinformatie staat veilig weggeschreven in de ‘cloud’, op het internet”, weet marketingmanager Alex Leupe. “De brand brak uit op vrijdagmorgen. Drie dagen later waren we administratief alweer operationeel, in een noodkantoor ten huize van onze zaakvoerder.” Het is wat krap, de echtgenote van Didier heeft zelfs een deel van de keuken ingepalmd als tijdelijke werkruimte. “Maar we kunnen vooruit en dat is wat telt”, zegt Alex Leupe. “Er zijn intussen verregaande contacten met andere fabrikanten, mensen die een deel van onze productie willen overnemen. Over een week of drie worden de eerste Dimabel-wafeltjes gebakken. Mogelijk worden die verpakt in de loods achter de woning van Didier, waar lang geleden de eerste wafeltjes gebakken werden.”

Weer een eigen fabriek

Produceren bij collega’s is uiteraard maar een tijdelijke stap. “We willen zo snel mogelijk weer een eigen bedrijfspand”, zegt Didier. “Daarbij moeten we rekening houden met de toekomst. Tot de dag van de brand waren we een bedrijf in uitbreiding. Toen de activiteiten in de loods achter onze woning uit hun voegen barstten, zijn we naar Ieper verhuisd. Maar ook daar was het intussen iet of wat te klein geworden. Het was ons wellicht nog wel enkele jaren gelukt om daar te blijven maar nu moeten we vooruit kijken. Onze werkoppervlakte moet groter worden, dat staat vast. We zouden een nieuw bedrijfsgebouw kunnen optrekken in twee verdiepingen. Dat zou ons behoorlijk wat ademruimte geven, ook naar toekomstige groei. Maar er staat nog niks vast. We willen niet over één nacht ijs gaan.”

Thomas Cook

Het team van Dimabel popelt om weer aan de slag te gaan. “Iedereen is fel onder de indruk van de brand”, zegt Alex Leupe. “Da’s ook logisch. Flink wat van onze bijna 20 medewerkers zijn al een hele tijd aan de slag bij Dimabel. Het is een essentieel deel van hun leven geworden en meer dan een job. Maar er is licht aan het eind van de tunnel. We staan liever in de schoenen van Dimabel dan in die van Thomas Cook. Voor ons is er, mits een tijd op de tanden bijten, tenminste nog een toekomst. Dimabel 2.0 komt eraan, sterker dan voorheen!”, besluit hij.