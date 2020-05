Na 8 jaar geen Katrol-ondersteuning meer in Ieper, Heuvelland en Poperinge voor kansarme gezinnen Christophe Maertens

06 mei 2020



“We krijgen in deze periode van lockdown meer meldingen van nood aan studie-ondersteuning. We doen nu maximum wat we op afstand kunnen doen”, aldus schepen van Welzijn en Onderwijs Eva Ryde (N-VA). De schepen zei dat op de digitale gemeenteraad van Ieper. De Groen-fractie stelde zich vragen over de problematiek, vooral omdat in onze regio geen beroep meer wordt gedaan op Katrol-methodiek, dat studie- en opvoedingsondersteuning aan huis brengt bij kansarme ouders.

Op de digitale gemeenteraad merkte Groen-raadslid Sam Vancayseele op dat er in de regio Ieper, Poperinge en Heuvelland na 8 jaar geen kinderen en kansarme gezinnen meer worden geholpen via de Katrol-methodiek. Die methodiek brengt studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kansarme ouders. De methode werd toegepast binnen het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Centraal-West-Vlaanderen. “Als reden voor het stopzetten geeft het CAW aan dat het steeds moeilijker werd om studenten te vinden die kunnen meewerken aan het systeem.” De Groen-fractie vraagt zich af of er stappen werden gezet om dit initiatief op te vangen. “Ook vrezen we dat de coronacrisis een extra kloof zal creëren bij kansarme gezinnen”, aldus het raadslid.

Huiswerkklas

“Het wegvallen van een werking als dat van de Katrol is jammer, maar tegelijk is het een kans voor een nieuw idee of versterking van een andere bestaande werking”, aldus schepen Eva Ryde. Vanaf 2020 worden de vrijgekomen middelen binnen het CAW ingezet voor een meer mobiele werking naar kwetsbare doelgroepen. “Huiswerkbegeleiding komt aan bod in de gezinnen, maar niet meer als specifiek apart aanbod”, aldus de schepen. “Als stad ondersteunen wij daarnaast de huiswerkklas en Auxilia vzw die met vrijwilligers studiebegeleiding aan huis doet, zowel voor kinderen en volwassenen. Een 20-tal vrijwilligers ondersteunen gezinnen aan huis.”

Brugfiguur

Huis van het Kind zorgregio Ieper nam de voorbije maanden initiatief om de nood verder in kaart te brengen, om de studie-ondersteuning te kunnen versterken en waar nodig uitbreiden. “Die taak zal gecoördineerd worden door de brugfiguur die start op 1 augustus. We krijgen in deze periode van lockdown meer meldingen van nood aan studie-ondersteuning. We doen nu maximum wat we op afstand kunnen en nemen de gemaakte contacten dankbaar mee in postcorona-tijden.”