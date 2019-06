Na 17 jaar afscheid van Luc (60), welkom voor Kenneth (44) aan hoofd politiezone Arro Ieper Lieven Samyn

13u21 0 Ieper Na een loopbaan van 42 jaar heeft Luc Deryckere (60) uit Blankenberge afscheid genomen als korpschef van de politiezone Arro Ieper. Hij wordt er in die functie opgevolgd door Kenneth Coigné (44) uit Harelbeke. Luc was een mensgerichte leider die de zone ook financieel gezond achterlaat. Maar zijn opvolger is ambitieus. “Mijn lijfspreuk? Alles kan beter!”, glimlacht Kenneth.

Luc Deryckere startte in 1977 aan de militaire school. In 1995 streek hij in de Westhoek neer, eerst als districtscommandant van de rijkswacht in Veurne, later in Ieper. “Ik zag in al die jaren de politie sterk evolueren”, blikt hij even terug. “Van een militair korps naar gemeenschapsgerichte, onderhandelende politiezorg. Ik maakte de intrede van de dames mee, positieve trendbreuken, mee evoluerend met de veranderende maatschappij. Ik had steeds het geluk als leidinggevende mijn steentje daar aan te kunnen bijdragen, mee te helpen bij onderhandelingen tussen federaal en lokaal niveau. Op die manier was ik vaak al een stapje voor wanneer de politiek bepaalde beslissingen nam. Ik wist perfect welke parameters zouden meespelen bij evaluaties of toekennen van gelden. Ik laat de zone dan ook goed georganiseerd en financieel gezond achter, denk ik. ‘Dream big’ maar tevreden leren zijn met kleine successen. Ik probeerde altijd het positieve te zien, te focussen op wat er wél haalbaar was en het personeel te motiveren. Ik geloofde in moderne politietechnieken maar evenzeer in het belang van de wijkagent.”

Gezin, mobilhome en motor

Op zijn zestigste wil Luc Deryckere meer aandacht besteden aan zijn gezin. “Ik kon nog 5 jaar verder doen maar wou absoluut geen oude, cynische politie-agent worden”, lacht hij. “Politie was steeds mijn passie maar er zijn nog veel andere dingen in het leven. Mijn gezin, motor en mobilhome zullen nu wel een nog belangrijker plaatsje krijgen.”

Ambitieus

Met Kenneth Coigné (44) krijgt Luc Deryckere een ambitieuze opvolger. Na zijn studies rechten en criminologie ging hij in 1999 bij de Algemene Reserve van de rijkswacht aan de slag. Sinds 2015 was hij diensthoofd van de scheepvaartpolitie aan de kust. “Maar mijn uiteindelijke doel lag altijd al bij de lokale politie”, bekent hij. “Daar ben je het dichtst bij de basispolitie.” De verwachtingen van de Harelbekenaar liggen hoog. “Ik erf een goede politiezone”, benadrukt hij. “Maar ik ben van oordeel dat het altijd beter kan. Ik wil eerst alles en iedereen goed leren kennen en ontdekken waar het precies beter kan. Daarbij wil ik iedereen betrekken. Goede initiatieven en voorstellen zijn altijd welkom. Ik wil de kwaliteiten van iedereen op de best mogelijke manier uitspelen. Verantwoordelijkheid nemen en krijgen, met de voorbeeldfunctie als agent steeds voorop. Alles in functie van de burger, die op elk plaatsje in de zone moet kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle, goede en snelle dienstverlening.” De kersverse korpschef ziet ook opportuniteiten in een verdere automatisering, digitalisering, samenwerking met andere zones en politiediensten en een goede communicatie. “De opmaak van een nieuw zonaal veiligheidsplan wordt op korte termijn een hele kluif”, klinkt het. “Ik geloof in het toenemende belang van bestuurlijke maatregelen om bepaalde fenomenen zoals domiciliefraude, overlast, drugs en illegale winkels te beteugelen. Overleg en goede samenwerking met de burgemeesters wordt daarbij heel belangrijk.”