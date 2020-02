Na 11 edities als gratis festival wordt Frietrock betalend: “We verhuizen van locatie en plannen een extra dag.” Christophe Maertens

25 februari 2020

14u15 0 Ieper Het muziekfestival Frietrock in Ieper, dat plaatsvindt op 11, 12 en 13 september, ondergaat voor haar 12de editie nogal wat vernieuwingen. Het festival verhuist naar het Hamiltonpark en plant een extra festivaldag in. De grootste verandering is echter dat het evenement betalend wordt. “Het was een moeilijke, maar noodgedwongen beslissing.”

“Door verschillende factoren kunnen we dit jaar niet meer terecht op de Leet om Frietrock te organiseren” vertelt Patrick Thijs, voorzitter van Frietrock VZW. “In samenspraak met Stad Ieper verhuizen we CCV Frietrock naar het Hamiltonpark in Ieper. De nieuwe locatie gaat gepaard met een conceptverandering, we organiseren dit jaar een echt festival.” Het programma van Frietrock zal bestaan uit drie festivaldagen. Op vrijdag wordt er een programmatie voor de jeugd gepland. “Op zaterdag gaan we voor het typische Frietrockprogrammatie, met veel gitaargeweld”, aldus de voorzitter. “Tenslotte plannen we op zondag een de nieuwe festivaldag voor heel de familie.” Het kinderprogramma, dat normaal op zaterdag plaatsvindt, verhuist naar zondagmorgen. “Al om 11 uur openen we het plein met een programmatie voor de allerkleinsten. Ouders en andere kijklustigen kunnen dan terecht in onze speciale aperitiefbars. Tot 14 uur is er het kinderprogramma, dat nog steeds voor iedereen gratis blijft”, verduidelijkt Carl Bijtebier.

Vinyl en Chill

Vorig jaar strikten de organisatoren onder meer Golden Earring en Mangapop, maar over de artiesten van dit jaar kan nog niets worden gezegd. “De eerste bevestigde namen lossen we vanaf begin maart. We zijn nog met heel veel mogelijke artiesten en bands in bespreking”, aldus de voorzitter. Het festival is ook op zoek naar dj’s. “Je kan deelnemen aan het Frietrock DJContest in Vinyl en Chill. Inschrijven kan je doen via de Facebookpagina van CCV Frietrock.”

Haalbare ticketprijs

Na 11 edities als gratis festival wordt Frietrock een betalend festival. “Voor ons is het Hamiltonpark zowel op financieel als organisatorisch een grote uitdaging”, weet medewerker Tibo Bouckaert. “Daarnaast zijn de artiesten die we voor deze editie willen programmeren niet happig om op een gratis festival te spelen. Daarom moesten we deze moeilijke beslissing nemen. We hebben een inkomprijs gecreëerd die voor iedereen haalbaar moet zijn. Dat zal zeker blijken wanneer we heel binnenkort artiesten bekend maken.”

Op vrijdag kost een ticket 12,50 euro, op zaterdag en zondag 20 euro. Een combiticket kost 40 euro. Tickets zijn vanaf dinsdag 25 februari 2020 online te koop via www.frietrockdeleet.be.