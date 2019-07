N-VA Ieper verdeelt vlaggen met Vlaamse Leeuw voor 11 juli Christophe Maertens

09 juli 2019

17u49 0 Ieper De Ieperse N-VA-afdeling heeft tijdens het voorbije weekend een honderdtal vlaggen verdeeld over heel Ieper.

“Via Facebook vroegen we de bewoners wie interesse had voor een vlag”, aldus Bernard Van Isacker, voorzitter van de Ieperse N-VA-afdeling. “Maar de vraag bleek het aanbod ruim te overtreffen. Binnen de 24 uur waren de eerste vijftig vlaggen probleemloos de deur uit, waarna we er snel nog hebben laten bijbestellen zodat we aan de vraag konden voldoen. Gelukkig was onze ondervoorzitter Ben Glorieux vrijdag nog in Brussel zodat hij die meteen kon meebrengen.” De partij wil mensen die de vlag op 11 juli uithangen een bezoekje brengen. “We gaan met een team van N-VA Ieper langs bij alle mensen die een Vlaamse Leeuw hebben uithangen met een extra attentie. Het zal tegen de klok werken zijn, maar we hebben het er wel voor over!”, zegt secretaris Brecht Lottegier. Daarnaast organiseert Jong N-VA een streekbierenavond op vrijdag 12 juli op het Hamiltonpark vanaf 20 uur. “Iedereen is welkom”, aldus de voorzitter.