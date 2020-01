N-VA Ieper nodigt federaal parlementslid Yngvild Ingels uit op nieuwjaarsreceptie Christophe Maertens

30 januari 2020

13u00 0 Ieper

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van N-VA Ieper was federaal parlementslid Yngvild Ingels te gast, die meteen tot meter van de Ieperse afdeling werd gekroond.

De nieuwjaarsreceptie van de Ieperse afdeling trok zo’n 130 belangstellenden. In zijn welkomstwoord riep voorzitter Bernard Van Isacker de lokale mandatarissen op om vooral een goed beleid te voeren. Hij haalde de invoering van het lichtplan aan en de mogelijkheid om na te gaan of kandidaten die een sociale woning willen huren eventueel al buitenlandse eigendommen hebben. Daarna was het de beurt aan Federaal Parlementslid - meter van de Ieperse afdeling - Yngvild Ingels die pleitte om de dialoog aan te gaan met de landbouwers én een betere aanpak van de grenscriminaliteit voorstelde. “Het is goed om zien dat het aantal aanwezigen de laatste twee jaar in stijgende lijn is, het toont dat de verjonging die we ingezet hebben loont”, voegde de voorzitter er nog aan toe.

