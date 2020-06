Muzikanten Ypriana kunnen opnieuw repeteren: “We hopen eind december nog een concert te kunnen spelen in Het Perron” Christophe Maertens

30 juni 2020

17u26 1 Ieper Vanaf 1 juli zijn repetities met blaasinstrumenten opnieuw toegestaan. Na enkele lange maanden waarin de muzikanten noodgedwongen solo moesten spelen, starten ook de verschillende orkesten van de Koninklijke Harmonie Ypriana opnieuw met de repetities.

“De repetities zullen anders verlopen dan voor de coronaperiode”, zegt voorzitter Klaas Coulembier. “De voorbije weken hebben de ‘Yprianisten’ hard gewerkt om ons lokaal coronaproof te maken. Er werd een uitgebreid protocol geschreven en alle officiële richtlijnen werden vertaald naar onze situatie. Dat houdt onder andere in dat er per muzikant 4 vierkante meter moet voorzien zijn, dat we elke stoel en pupiter voor en na de repetitie moeten ontsmetten en dat het lokaal na elke activiteit grondig gepoetst wordt. Daardoor kunnen er van de 90 muzikanten in Ypriana maximum 42 tegelijk aanwezig zijn op de repetitie. Het wordt dus wel even wennen, maar dirigent Nico Logghe is enthousiaster dan ooit om eraan te beginnen, met zelfs twee repetities per week.”

Feestmagazine Tempo

De coronacrisis trok een onverwachte streep door het rijk gevulde feestjaar van een eeuw Ypriana, weet de voorzitter. “Alle optredens en activiteiten werden geschrapt, inclusief de prestigieuze concertreis naar Londen. Voor het najaar is er nog geen enkele zekerheid. De publicatie van het driemaandelijks feestmagazine Tempo Ypriana is zowat het enige wat kan blijven doorgaan. Gelukkig konden we online actief blijven, met de première van de nieuwe Yprianamars op YouTube. Behalve een domper op de feestvreugde, zet deze stilstand een grote druk op de financiën van de vereniging, die de meeste inkomsten probeert te halen uit de vele concerten en andere optredens. Op dit moment wordt via alle mogelijke kanalen gezocht naar oplossingen om de schade te beperken, zodat onze werking in 2021 niet in het gedrang komt. We hopen om eind december van dit jaar nog een concert te kunnen spelen in Het Perron, kleinschaliger dan wat we voorzien hadden, maar wel met de typische Yprianastempel! Daarnaast is de kalender voor 2021 al goed gevuld met enkele uitgestelde optredens en nieuwe projecten.”